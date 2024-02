OnePlus Watch 2: por qué te recomiendo este smartwatch

El mercado de smartwatches es cada vez más plural y elegir uno puede suponer un quebradero de cabeza. La firma asiática OnePlus presentó en el marco temporal del MWC 2024, aunque no estuvo presente en la feria, su nuevo buque insignia en cuanto a wearables, el OnePlus Watch 2. He tenido la oportunidad de poner a prueba el dispositivo y estas son mis sensaciones.

OnePlus Watch 2: mucho que decir

Este reloj viene a renovar a su predecesor y es evidente que los cambios que ha hecho la marca son notables, la apuesta por una poderosa batería y un procesador muy capaz es algo que se nota en cuanto empleas el reloj. Vamos por partes y veamos qué hay en la caja del dispositivo, con el típico color corporativo de la marca como hilo conductor. La presentación del reloj es impecable y viene acompañado del cable de carga, USB-A a USB-C y aparte, la base magnética de carga. Me gusta que puedas emplear el cable que desees, basta con que este tenga una entrada USB-C. En la caja encontramos además la documentación y guía de inicio rápido.

El OnePlus Watch 2 en cifras

Estas son las especificaciones del dispositivo, tal y como se puede apreciar, es un dispositivo muy completo.

Colores Black Steel, Radiant Steel Tamaño 47 mm × 46,6 mm × 12,1 mm Peso Sin la correa 49g, con la correa 80g Pantalla Pantalla redonda AMOLED de 1,43″, Intermitencia de 60 Hz, Modo de alto brillo (HBM) 1000 nit, Cara de cristal de zafiro 2.5D, Resolución de pantalla 466*466 Caja Chasis de acero inoxidable Correa Caucho flúor + hebilla de acero inoxidable Chipset Arquitectura de doble motor SnapdragonTM W5 + BES2700 Sensor Sensor de aceleración, Sensor giroscopio, Sensor óptico de frecuencia cardíaca, Sensor óptico de pulsioximetría, Sensor geomagnético, Sensor de luz, Sensor barométrico Posicionamiento Doble frecuencia L1+L5, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS Conectividad Bluetooth, WiFi Batería 500mAh Resistencia al agua 5ATM+IP68, MIL-STD-810H Sistema Operativo Wear OS 4 Requisitos Smartphones con Android 8.0 y GMS 23.45.23 o posterior. No compatible con iPhone. Memoria Almacenamiento interno 32GB ROM | RAM 2GB RAM En la caja OnePlus Watch 2 (incluye correa) , Guía rápida , Base de carga, Cable de carga USB-C , Información de seguridad y garantía

Sensaciones a la muñeca

La primera sensación cuando tenemos el reloj en las manos es de un producto de una calidad muy alta. Se nota en los acabados, desde el chasis que soporta la esfera hasta la propia correa. Un diseño muy elegante y que hace que este reloj puede utilizarse en cualquier tipo de ambiente, desde practicar deporte, hasta servir como reloj de diario o incluso, como casa perfectamente con nuestro estilismo cuando nos vestimos más formales.

El dispositivo no es precisamente ligero en cuanto a peso, ya que alcanza los 90 gramos, pero esto no quiere decir que se trate de un reloj incómodo. En ningún momento he tenido la sensación de pesadez ni de que moleste a la muñeca.

Quizás, uno de los puntos que más llamen la atención es la extraordinaria calidad de la pantalla, que permite realizar una lectura sencilla, incluso en ambientes de alta luminosidad. Esto se debe a que la pantalla puede ofrecer hasta 1000 nits de brillo y 60 Hz de refresco de pantalla. El diseño redondo del reloj tiene una clara orientación hacia los modelos más clásicos. La pantalla dispone de protección de cristal de zafiro para una gran resistencia a los arañazos. Incluso es nivel 8 en la escala de Mohs. Puedes tener total tranquilidad de que no vas a dañar la pantalla con el uso diario.

El fabricante apuesta además por la protección IP68, que permite sumergirlo hasta una hora a 1,5 m de profundidad, resistencia de 5 atmósfera de presión y certificación militar MIL-STD-810H. Puedes utilizarlo en tus actividades acuáticas, como natación en piscina o en aguas abiertas, aunque no está preparado para actividades de buceo.

OnePlus ha equipado a este smartwatch con dos botones, el superior funciona como pulsador, no es giratorio como cualquiera de corona, y el inferior, que es el que da acceso a los entrenamientos deportivos. Es muy destacable la calidad del panel, lo suficientemente grande para ver todo sin ningún tipo de esfuerzo.

Lo interesante del reloj es cómo es por dentro. El fabricante ha apostado por el sistema operativo Wear OS 4, por lo que la compatibilidad con cualquier teléfono Android es absoluta. Sin embargo, los usuarios de iPhone no cuenta con aplicación para poder utilizar el reloj. Esto no quiere decir que no puedas emplearlo como un smartwatch normal, pero vas a desaprovechar la mayor parte de su potencial. Además, necesitarás un teléfono Android para ponerlo en marcha la primera vez. Emplearás la aplicación OHealth, que es de la firma Oppo, pero que te da la opción de dejar el reloj totalmente configurado. Este suponer que más adelante OnePlus, tendrá su propia aplicación para este tipo de dispositivos.

Con el dispositivo podemos tener la opción de que la pantalla siempre se encuentra encendida, pero esto va a penalizar bastante la gestión de la batería. En las pruebas realizadas lo más indicado es hacer un uso inteligente de la pantalla y del propio reloj para sacarle el máximo rendimiento, hasta 100 horas de autonomía. Además, se trata de la configuración por defecto.

Gran parte de la excelente gestión de la batería es que OnePlus ha incorporado dos procesadores en el dispositivo, el más potente, el Snapdragon W5, tiene como cometido mover todo el sistema operativo, mientras que el chip BES2700 con sistema RTOS se encarga de tareas menos exigentes. Por eso, el reloj es muy equilibrado, plenamente dual en cuanto a sistemas operativos y procesadores y que sorprende su gran funcionamiento en todo momento.

Si hay algo que me ha gustado del proceso de carga es que la velocidades son muy altas, basta un poco minutos para darle bastante vida al teléfono, que queda cargado al 100 % en menos de 45 minutos. Con 10 minutos de carga, tu dispositivo es capaz de aguantar durante todo el día si se encuentra en modo inteligente. La base de carga se adhiere perfectamente mediante el típico sistema de imán, realizando una unión muy sólida y como ya comentar el principio, aunque el reloj viene con cable de carga, puede utilizar el que desees siempre que tenga salida USB-C.

Con el dispositivo puedes realizar entrenamientos pautados o libres registrándolos con fidelidad y comparándolos con otros relojes de características similares o incluso superiores. En el caso de la rutas registradas por GPS, al ser este dual, también han quedado registradas con pleno acierto. El reloj registra además funciones vitales como las pulsaciones, la calidad del sueño o el grado de estrés. No incorpora la función de electrocardiograma, ya que esto es algo reservado generalmente para relojes de precio bastante superior.

Veredicto: el OnePlus Watch 2 es un excelente reloj

He quedado gratamente sorprendido por todo lo que ofrece el último lanzamiento de la marca china. Con un precio nada descabellado de 329 €, acabados premium, y sobre todo, una fidelidad enorme a la hora de registrar tus ejercicios, recibir notificaciones o utilizarlo en tu día a día. El OnePlus Watch 2 es un reloj de una extraordinaria calidad, muy sólido y resistente y que destaca por su autonomía, resistencia y diseño. Supone un paso adelante para los que buscan un reloj plenamente versátil, con un diseño elegante y una alta resistencia. Está disponible disponible en los colores Black Steel y Radiant Steel y puedes personalizarlo al máximo con las correas de 22 mm válidas para cualquier reloj. ¿Se puede pedir más?