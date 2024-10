La nueva era de potencia de Apple: todo lo que traerán los Mac con chip M4

No ha sido de una manera oficial al uso, sino mediante un tuit de parte del vicepresidente de marketing, Greg Joswiak. Esta próxima semana empezarán los lanzamientos de la nueva gama de ordenadores de Apple, que incluye el MacBook Pro, el iMac de 24 pulgadas y el Mac mini. El objetivo es ofrecer una experiencia muy mejorada con un rendimiento avanzado, y en el que la eficiencia energética sea la clave.

En el tuit podemos ver una animación con el símbolo clásico del Finder. Conoceremos tres productos durante los tres primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles. En España tendremos las primeras noticias por la tarde, ya que este lanzamiento se hará de mañana en la costa oeste de los Estados Unidos.

La novedad será el chip M4 de Apple, que cuenta con una arquitectura avanzada y que mejora la velocidad de procesamiento con respecto al anterior. De esta manera, estos dispositivos ofrecerán un rendimiento extremadamente alto. Dispositivos preparados para la nueva era de la inteligencia artificial, que ya está tocando a nuestras puertas.

En el caso del iMac, se producirá un rediseño similar al que tuvo lugar en 2021, y parece ser que se ofrecerán nuevos colores. Respecto al Mac mini, será más compacto y con un rendimiento mucho mayor y además, incluirá una toma USB tipo C en el frontal.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024