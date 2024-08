No terminaba de creer en las freidoras de aire, esta de Cosori me ha hecho cambiar de opinión

Probablemente no exista dispositivo más de moda que una freidora de aire. Como buen andaluz, y, por tanto, sabedor de la esencia de una buena fritura, no estaba absolutamente convencido de lo que un aparato de estas características pudiera ser capaz de proporcionar. Sin embargo, y tras probar la Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition mi opinión ha cambiado radicalmente. si deseas conocer las características de este modelo tope de gama de la firma Cosori, este es el momento de ponerte al día.

Cosori da el do de pecho

La marca cuenta con un catálogo bastante interesante de productos para este rincón del hogar, y la freidora de aire no son una excepción. Cosori ofrece modelos que saben combinar muy buenas prestaciones con un precio para nada de descabellado y hoy toca el momento de analizar su freidora de aire estrella, la Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition.

Esta es la tabla de características de este producto, pensado para cocinas que tengan espacio suficiente para hacer un hueco. Efectivamente, se trata de un artículo de dimensiones generosas y que tiene una orientación para familias de bastantes miembros. Sin embargo, para alguien como yo que pasa bastante tiempo solo, también he conseguido encontrar su utilidad.

Característica Descripción Capacidad 10 litros (convertible en 2 cestas de 5 litros) Potencia 4 resistencias (2 superiores y 2 inferiores) Funciones de cocinado 6 Rango de temperatura 35°C a 240°C Rango de tiempo 1 minuto a 48 horas Conectividad WiFi para control en tiempo real Materiales Libre de BPA y PFOA Accesorios incluidos Pinzas de silicona, bases desmontables y separador Grand Zone

Esta freidora sorprende por su tamaño compacto y minimalista, y la cesta es un enorme cajón de 10 litros que podemos compartimentar en dos mitades gracias un separador incluido. Hay que decir que la instalación es muy simple, ya que basta con enchufar la freidora para ponerla en marcha. Siempre se recomienda un enjuague con agua y jabón, también he leído que con agua y bicarbonato o agua y limón en la parte de la cesta, y así quitar ese olor a fábrica.

Sin embargo, como paso previo, recomiendo descargar la aplicación VeSync de la marca y emparejar el dispositivo. Estos son los enlaces para iOS y para Android. Lo único que debes tener a mano es la clave de tu red WiFi, de esta manera podrás sacar mucho más provecho del aparato. La aplicación me ha gustado mucho porque es intuitiva, fácil de utilizar y está perfectamente presentada en idioma español. Te permite conocer cuando ha terminado la cocción un alimento, configurar los métodos de cocinado o incluso, poner en marcha o parar el dispositivo, independientemente del lugar en el que te encuentres.

Más detalles de la freidora

Pero sigamos conociendo cómo es la máquina. Este modelo cuenta con dos zonas de cocción diferenciadas, cada una de ellas actúa de manera independiente o puede trabajar en conjunto. Es decir, si tienes que realizar una preparación de un plato de tamaño grande, pongamos que un pollo asado, puedes hacer funcionar toda la zona de cocción en conjunto si lo deseas. Es lo que se denomina como Grand Zone.

Como ya he comentado, a excepción de los días que estoy con mis hijas, vivo solo, y el separador que viene incluido como accesorio, permite que pueda dividir ese gran cajón en dos zonas independientes y así utilizar solamente una parte para mi día a día. Por ejemplo, si voy a calentar una lasaña, decidiré en qué zona del cajón la pongo, rotuladas Zone 1 y Zone 2, y hacer funcionar solamente esa parte. Con ello, solamente se activan las dos resistencias inferior y superior de esa zona.

Sí, y es que el total de resistencias con el que cuenta la máquina es de cuatro, algo prácticamente inédito en una freidora de aire. Con ello te aseguras la cocción de todos los alimentos sin que quede sin cocinar en alguna parte. Además, gracias a la resistencia superior e inferior evitas tener que abrir el cajón y remover los alimentos para que se cocinen por igual. Dispone de un rango de temperatura que va desde los 35° hasta los 240° y un rango de tiempo que abarca desde 1 minuto hasta 48 horas. Imagina la gran cantidad de platos que puedes preparar con todas estas opciones.

La Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition dispone de 6 modos de cocinado, cada uno de ellos accesibles desde el propio panel táctil de la máquina. Son el de freír, hornear, asar, asar a la parrilla, deshidratar y hornear. El panel de la máquina viene en inglés, es la única pega que le veo al dispositivo, que no hayan incorporado el idioma a castellano en el panel, pero a decir verdad no supone tampoco un inconveniente porque no son términos complicados.

Como ya te he comentado, puedes activar tanto una parte del cajón como la otra o como el cajón completo. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que disponer de dos zonas de cocinado te permite poner en marcha la máquina con dos alimentos diferentes sin tener que mezclarlos. Para ello, basta con colocar el separador y programar la máquina de manera independiente. Pongamos el caso de que quieres hacer unas alitas de pollo con patatas asadas. En la zona 1 del cajón puedes poner las alitas debidamente sazonadas y con un disparo de aceite pulverizado. En la otra parte, las patatas cortadas a tu gusto. Sabrás que el tiempo de cocinado de las patatas es mayor que el de las alitas, y aquí es donde la Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition me ha terminado de enamorar, te lo explico.

Cuentas con la opción Sync, que permite sincronizar el cocinado de los alimentos para que ambos acaben a la vez. Así que, programas el tiempo de las patatas, en mi caso fueron 40 minutos a 190° y en modalidad hornear, y 25 minutos a 180° para las alitas en la modalidad freír. Cuando pones en marcha la máquina, lo primero que comienza a cocinarse es lo que lleva más tiempo, las patatas, y cuando ha pasado el tiempo correspondiente, comenzará el cocinado de la alitas. El resultado, es que cuando la máquina termina de cocinar ambos alimentos están acabados a la vez. Sí, puede parecer muy simple, pero me parece una auténtica maravilla no tener que preocuparme de los tiempos.

Otras de las funciones interesantes de la máquina es la llamada Match, que lo que hace es copiar la configuración de una zona de cocinado a la otra. Esto es perfecto cuando vas a preparar dos alimentos que son diferentes y no te interese mezclarlos, pero tienen el mismo tiempo de cocción y modo de cocinado. Al pulsar esta función, lo que hay en una zona se replica en la otra, tanto en temperatura como tiempo.

Además, es interesante reseñar que durante el proceso de cocinado puedes hacer las variaciones que precises, tanto el panel táctil como en la aplicación. Incluso puedes cambiar la modalidad de cocinado si piensas que una viene mejor que otra o los resultados no son los que esperabas. Esta versatilidad es quizás el punto fuerte de una freidora de aire que va mucho más allá.

Pero hay más en esta Cosori

La marca ha pensado en todos los detalles, y como accesorios incorpora dos bases para el cajón, una para cada una de las zonas, y unas prácticas pinzas metálicas con puntas de silicona para poder sacar los alimentos. Tal y como he comentado anteriormente, el separador es un elemento imprescindible para poder sacar el máximo provecho de la máquina.

Para los que somos novatos a la hora de cocinar con una freidora de aire, contamos con un práctico libro de recetas muy bien estructurado y con muchas ideas interesantes que van más allá de las clásicas alitas de pollo. Puede parecer algo bastante loco, pero gracias a esta freidora de aire he conseguido guardar el tostador de pan. Ya he cogido el tiempo y el modo de cocinado para que quede como a mí me gusta, solamente son cuatro minutos a 200° y tengo el pan crujiente cada mañana.

No me acuerdo ya de poner el horno

Aunque tengo horno en casa, desde que estoy usando esta máquina no lo he vuelto a conectar. El cajón es lo suficientemente grande para que puedas introducir una pizza cortada en dos mitades, un pollo no demasiado grande también se cocina bien. Calentar esos macarrones que llevan ya dos días en la nevera es otra posibilidad. Aunque todavía no me ha dado tiempo a valorar el gasto energético, hay que contar que es una máquina con 2800 W de potencia. Entiendo que me compensa al no tener que encender todo un horno para cocinar una pizza. En la freidora de aire el tiempo de calentamiento es mucho más pequeño, porque no es lo mismo mover el volumen de un horno doméstico que el de un cajón de 10 litros.

Limpieza y mantenimiento

Quizás lo más pesado de la máquina es limpiar el cajón y no lo digo porque se quede la comida pegada, es más, viene con un recubrimiento antiadherente, sino por el tamaño. Puedes solventar esta situación poniendo los característicos papeles de horno para evitar que la cesta se manche, pero es inevitable dar un repaso cada varios días. No solamente va a mejorar el rendimiento, sino que te aseguras de que el interior está totalmente limpio. Tanto la rejilla como las bases van perfectamente a lavavajillas, pero el cajón no entra y además, en casa pongo solamente el lavavajillas una vez a la semana, (¿te he comentado que vivo solo?)

Sin embargo, encontrado un sistema que me ayuda a que la limpieza del cajón se haga de manera mucho más simple. En cuanto acabo de cocinar, pongo agua en el con una gotita de detergente y aprovechando el calor residual, meto el cajón de nuevo en la freidora. Al cabo del tiempo, tanto el agua como el detergente han tomado algo de temperatura. Con ese calor se ayuda a desprender cualquier tipo de resto. Solamente queda vaciarlo, pasar un trapo limpio y ya tienes la máquina en perfecto estado de revista.

También quiero reseñar que cuando la máquina ha terminado, en la pantalla aparece Cool. Quiere decir que los ventiladores van a seguir funcionando para enfriar el dispositivo. Aunque puedes abrir el cajón sin que hayan finalizado, es conveniente esperar el tiempo marcado, que irá en proporción a la temperatura alcanzada o el modo de cocción. A veces son unos segundos y otras, un minuto.

Para asegurarte el mejor funcionamiento, es muy importante que la freidora no esté totalmente pegada a una pared, ya que es la salida natural del aire caliente. Deja un espacio de algunos centímetros para que haya mejor ventilación y evitemos el riesgo de un sobrecalentamiento.

Disponibilidad y precio

La Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition está disponible en la web del fabricante a un precio de 269,99 €. Ahora es cuando surge la pregunta de por qué pagar por una freidora un precio de tres cifras cuando hay otras prácticamente por 200 € menos. En primer lugar, esta freidora es muy versátil y configurable. proporciona una respuesta adecuada para familias numerosas, si bien para una persona sola que desee ir cocinando varios platos a la vez y cuente con espacio suficiente, se trata de una elección muy adecuada. Es una inversión que merece la pena realizar, tanto por todo lo que hace por cómo lo hace. La ventaja de contar con cuatro resistencias posibilita un cocinado a 360°, ahorrando tiempo y evitando las molestias de tener que dar la vuelta a los alimentos.

Particularmente, se trata de un producto que me ha llamado mucho la atención y que sin lugar a duda recomiendo. Puntos a destacar, su diseño tan minimalista y sencillo, además de la posibilidad de utilizar la aplicación para mayor comodidad o la versatilidad. Todo ello hace de la Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition un producto muy a tener en cuenta.