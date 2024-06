No des la clave Wi-Fi, haz esto para que tus invitados se conecten a la red en Android

Recibir amigos o invitados en casa, siempre es muy muy agradable y lo habitual es que alguno de ellos te pida la clave de la red WiFi para poder navegar sin tener que gastar datos móviles. El problema viene cuando compartimos la contraseña, que suele ser una sucesión endiablada de caracteres, compuesta por números, letras, símbolos, mayúsculas y minúsculas. Los errores son algo habitual. Por eso, este sistema para compartir la clave de tu res. Comparte la clave WiFi en Android de esta forma, es mucho más simple y no te costará nada hacerlo

Comparte así el WiFi en Android

Este sistema se caracteriza por su sencillez, ya que si tienes un dispositivo Android no es necesario que proporciones la contraseña a ninguno de tus invitados. Para hacerlo, toma nota y fíjate bien. A partir de este momento ya no vas a compartir la contraseña de la red inalámbrica de tu casa, a la manera habitual que estabas acostumbrado.

Lo primero que debes hacer es conectarte a la WiFi de tu casa con tu teléfono móvil Android, algo que seguramente ya se habrá hecho de manera automática. Bien, ahora ve a la pantalla de inicio de tu teléfono Android y pulsa sobre el icono Ajustes, o bien, localiza la carpeta en la cual tienes ese icono.

Una vez que estés en el menú de ajustes, pulsa sobre el epígrafe de WiFi. Verás que apareces conectado a la red WiFi de tu casa.

El siguiente paso es que pulses sobre esa red, y aparecerá entonces un menú con todas las redes disponibles. Pulsa sobre la red en la que te encuentras conectado..

De repente se hace la magia, se genera un código QR, que es el que deberán escanear tus invitados a casa para poder conectarse a la red WiFi doméstica sin tener que solicitarte ningún tipo de contraseña. Simplemente le tendrás que pedir a quien te solicite entrar a la web que active la cámara de su teléfono para poder conectarse de esta forma.

Este sistema, que quizás no conocías, es mucho más cómodo y útil a la hora de compartir nuestra red doméstica. Si tienes un teléfono Android no dudes en compartir la red WiFi así, porque tus invitados lo van a agradecer y tú no tendrás que ir buscando la contraseña. Ya sabes, tener que levantar el router y comenzar a dictarla. Siempre es bastante más agradecido hacerlo de esta manera y, además, se proporciona una imagen mucho más profesional. Obvio, si lees la sección de tecnología de este medio estará al tanto de todas las novedades y trucos que te interesan..