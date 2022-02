Probablemente no haya dispositivo más utilizado por cada uno de nosotros que el teléfono móvil. Son muchas las horas que pasamos a lo largo del día con él realizando actividades de todo tipo. Una de las que se lleva la palma es navegar por Internet, o bien, aquellas que implican la transmisión de datos vía Wi-Fi o por medio de los datos móviles. Para navegar por internet seguro con tu móvil bastará con aplicar una serie de consejos muy sencillos que lo pondrán mucho más difícil a quienes deseen hacerte daño. Sí, no se trata de ciencia ficción, todos nosotros somos objetivos de los ciberdelincuentes.

Así puedes navegar seguro con el móvil

Evita las redes públicas

Estas son las redes que se nos ofrecen en centros comerciales o locales de restauración. En un principio no tienen porque suponer ningún problema, pero gran parte de ellas se encuentran abiertas y, por tanto, son accesibles alguna persona con algunos conocimientos y con un ordenador próximo.

Si tienes gran cantidad de datos en tu tarifa de telefonía, es mejor que evites la tentación de conectarte a una red pública. Pero si no tienes más remedio, te recomendamos que utilices alguna aplicación VPN, que es de lo que te hablamos en el siguiente punto.

Usa una VPN

Estas aplicaciones cifran los paquetes de datos que salen de tu dispositivo, reduciendo las posibilidades de acceso a ellos. Son capaces de deslocalizar nuestra conexión y, por tanto, hacerlo más segura. La mayor parte de aplicaciones VPN de fiar que puedes encontrar en las tiendas de aplicaciones son de pago, si bien hay alguna como una llamada Hola VPN que es gratuitas para cuestiones básicas, y que, sin embargo, ofrece una protección más que suficiente.

Desconfía de SMS y correos extraños

Desde esta sección no paramos de avisar sobre la gran cantidad de SMS de entidades bancarias que no son más que técnicas de smishing, al igual que ocurre con muchos correos. La tónica como es generar un estado de alarma, solicitar que se acceda a un enlace para desbloquear una cuenta bancaria o dar la conformidad sobre la recepción de un paquete urgente. Ante la duda, contacta telefónicamente con el banco o con la empresa correspondiente. Jamás se te ocurra y traducir tus claves bancarias o números de tarjetas de crédito en este tipo de contenidos. Los bancos no te los van a solicitar jamás.

Descarga apps de tiendas oficiales

Las aplicaciones móviles con las que no vas a tener ningún problema son aquellas que se descargan desde las tiendas oficiales, ya sea Google Play Store o App Store. Hay otras que, efectivamente no se encuentran dentro de estas tiendas y que son igualmente válidas. Pero antes de lanzarte a la descarga haz una breve búsqueda en Internet sobre la fiabilidad de esa aplicación. Puede encontrarse dentro un troyano, malware o cualquier tipo de programa oculto que haga una función diferente.

Siguiendo estos sencillos consejos, comprobarás como navegar por internet seguro con tu móvil se convierte en un hábito. Conviene no ir tentando a la suerte con algunas cuestiones, ya que podremos encontrarnos con problemas tan dispares como el bloqueo del dispositivo, cargos inesperados en nuestra tarjeta bancaria o mal funcionamiento.