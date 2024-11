Mucho cuidado antes de comprar un pendrive en AliExpress: es posible que te den gato por liebre

Encontrar un pendrive de 2 TB en AliExpress por 99 céntimos no es algo que te lo diga yo, sino una cosa que puedes ver por ti mismo. Esta plataforma, al igual que Temu y otras similares, ofrecen estos artículos a precios de risa. Cuando el comprador lo recibe, lo que pasa es que se le quita la sonrisa de la cara.

Un pendrive que esconde algo

Si estás pensando en comprar uno de estos dispositivos y ves un precio ridículo y una capacidad muy alta, comienza a sospechar. En realidad no tienen la que anuncian. Los fabricantes falsifican el firmware de los pendrive, que en realidad tienen una capacidad mucho menor.

Algunos usuarios comprueban la capacidad antes de comenzar a llenarlos y ahí es cuando se llevan la sorpresa. A fin de cuentas, lo que han perdido es tiempo y una cantidad de dinero muy pequeña. Ponen una valoración negativa al vendedor, solicita un reembolso y asunto arreglado.

El problema es cuando recibes el pendrive y empiezas a llenarlo de información y quieres pasar toda tu fototeca a ese accesorio. Claro, es imposible que quepa nada. En muchas ocasiones, cuando el pendrive se llena realmente empieza a corromper o sobrescribir datos antiguos, con lo que se pierde la información.

Esto es algo muy común, y, además, suelen ser dispositivos que se anuncian como USB 3.0, cuando en realidad son USB 2.0, que tienen una velocidad de transferencia limitada a 480 Mbps. Por tanto, el engaño es doble.

Pero hay más, puedes hacer un bingo completo y llevarte una desagradable sorpresa, el dispositivo puede venir además infectado con malware que infecte tu equipo y cause daños mucho mayores. ¿Merece la pena jugársela por poco dinero?

Hay que tener presente que los chollos de estas características no son tales, sino un engaño, que es muy habitual y del cual gran cantidad de usuarios ya se han hecho eco en numerosos medios. Siempre es más conveniente comparar los precios y apostar por aquellos que están dentro de los márgenes habituales. También es importante revisar la reputación del comprador. Pero queda claro que pagar menos de un euro por 2 TB de almacenamiento es imposible. La palma se lo lleva esta oferta que he encontrado, nada menos que 16 TB por poco más de un euro. Pero como también me va la marcha, acabo de comprarlo para contar más adelante mi experiencia. Sí, sé que voy a ser engañado como un chino.

De cara al próximo Black Friday, del cual ya comenzaremos a tener noticias en pocos días, es importante que no te lances a la desesperada a algunas ofertas. Si tienes en mente comprar un pendrive en AliExpress, mucho cuidado porque te puedes llevar una sorpresa que te amargue el final de mes.