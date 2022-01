Seguro que aprovechar los fines de semana para hacer alguna excursión por el campo o hacer algún recorrido de senderismo. En estas actividades siempre es recomendable llevar el teléfono bien cargado de batería. Tampoco es muy descabellado llevar un móvil secundario con una línea de prepago con un operador diferente al nuestro. La cobertura de nuestro operador puede que no se encuentre en el trazado, y en caso de accidente, no está de más tener opciones alternativas. Por eso, esta propuesta de móviles con más batería de lo normal puede ser una buena opción si vas con frecuencia a la naturaleza.

Los móviles ideales para ir al campo

OUKITEL K15 Plus

Si buscas un teléfono económico y batería eterna, este es una buena opción. Nada menos que 10.000 mA, una auténtica barbaridad que proporciona horas y horas de buena comunicación. Puedes tenerlo 774 horas en espera sin ningún tipo de inconveniente. Otra de las ventajas es que cuenta con carga rápida y carga inversa, es decir, es capaz de cargar a otros dispositivos. Es nuestra opción favorita si te vas a ir al monte. Por 169,99€ no tienes nada más duradero que esto.

Blackview BV4900 Pro

Esta propuesta es similar en cuanto a batería, 10.000 mA. El dispositivo cuenta con una pantalla algo más pequeña que el modelo anterior. En este caso la memoria es de 64 GB y no de 32, también cuenta con carga rápida y carga inversa. El dispositivo cuenta con resistencia de tipo militar, ya que aguantar caídas desde 1,5 m de altura. Al ser un dispositivo de un tamaño algo más pequeño el precio también lo es, puedes hacerte con él en Amazon por solo 164,99€.

DOOGEE S59 Pro

Completa el trío otro dispositivo, en este caso una marca que ya tiene un largo recorrido dentro de la gama media. Dispone de 10.050 mA, pero ofrece 128 GB de memoria ampliables hasta 256 mediante tarjeta SD. Cuenta con las certificaciones lP68, IP69 K y MIL-STD-810G. Es excepcionalmente resistente a los daños causados por caídas, inmersiones, golpes e impactos. Dispone de las certificaciones IP68 y IP69K a prueba de agua, a prueba de polvo, 1,5 m a prueba de caídas. Es tuyo en Amazon por 249,99€

Ir al monte, siempre con tu móvil

El efecto Decathlon, también conocido como efecto Calleja, .Ha permitido que lanzarse a la aventura sea algo muy habitual. Pero siempre hay que hacerlo valorando nuestra preparación física, el tiempo meteorológico y los riesgos que podemos asumir. Lo que está claro es que siempre debemos salir a la realeza con uno o dos teléfonos móviles.

En caso de accidente puedes encontrarte con que la batería se encuentra en estado crítico, o que no haya cobertura. Esa es la razón por la que llevar un teléfono que nos ofrezca servicio es la diferencia entre estar vivo o no. En caso de tener que avisar a un equipo de rescate, debemos tener presente que cuanto más datos aportemos mejor, como la ubicación, si hay personas heridas o estas pueden o no valerse por sí mismas. Los móviles con más batería son siempre una ayuda inestimable.