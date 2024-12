Los mitos más comunes sobre el iPhone: ¿realidad o simple desconocimiento?

Hablar de algo sin conocerlo o sin haberlo experimentado de primera mano es, sencillamente, una cuestión de temeridad. Esto es precisamente lo que ocurre con muchas de las opiniones lanzadas sobre el iPhone por personas que nunca lo han tenido en sus manos. Como usuario de este dispositivo desde hace 16 años, quiero compartir mi visión personal sobre los mitos más extendidos acerca del iPhone. Mitos que, en su mayoría, surgen de la falta de experiencia directa con el producto.

Los mitos más repetidos sobre el iPhone

A continuación, analizo algunos de los tópicos más comunes sobre el iPhone, esos que se repiten como un mantra entre quienes critican estos teléfonos sin conocerlos.

Es un teléfono caro

Es cierto que Apple no tiene una gama económica como tal, pero ofrece opciones con precios más ajustados, como el iPhone SE, que parte de 529€. Además, basta con mirar a otras marcas de renombre para darse cuenta de que los precios de los modelos de gama alta están a la par, e incluso hay teléfonos que los superan en coste. Lo importante no es solo el precio inicial, sino lo que obtienes a cambio, un dispositivo con una larga vida útil y una depreciación más baja que la de la mayoría de los teléfonos Android.

Cuando decides vender un iPhone de segunda mano recuperas mucho más dinero en comparación con su equivalente en Android. Mientras que los teléfonos Android bajan de precio drásticamente a los pocos meses de su lanzamiento, el valor de reventa del iPhone se mantiene más estable.

Son difíciles de usar

Nada más lejos de la realidad. Los iPhones son conocidos por su sencillez y por estar diseñados para usuarios que no quieren complicaciones. Aunque siempre hay una curva de aprendizaje al usar un dispositivo nuevo, la interfaz de iOS es intuitiva, y la mayoría de las personas se adapta rápidamente. En mi experiencia, el sistema operativo del iPhone resulta incluso más fácil de usar que Android, especialmente para quienes buscan una experiencia fluida y sin complicaciones.

Los iPhones no son personalizables

Este era un argumento válido hace años, pero ya no. Con iOS 18, Apple ha incorporado numerosas opciones de personalización que permiten adaptar el dispositivo a las necesidades y gustos del usuario. Personalmente, nunca he echado en falta más opciones en este sentido.

Es menos seguro que otros teléfonos

Todo lo contrario. El iPhone es uno de los teléfonos más seguros del mercado. Esto se debe a que tanto el hardware como el software son desarrollados por la misma empresa, lo que permite una integración muy cuidada y una gestión más efectiva de la seguridad. Dicho esto, la seguridad también depende de los hábitos del usuario. Si no tomas las precauciones necesarias, tendrás problemas tanto con un iPhone como con un dispositivo Android.

La batería no dura nada

La duración de la batería depende mucho de los hábitos de uso y de carga. Aunque es cierto que los iPhones suelen tener menos capacidad de batería en mAh que algunos modelos Android, esto no significa que ofrezcan peor rendimiento.

Apple optimiza sus dispositivos para que la batería sea eficiente, y para la mayoría de usuarios, la autonomía es más que suficiente para un día completo de uso.

Solo se compran por su marca

Este es uno de los mitos que más me cuesta entender. No uso un iPhone por el logotipo de la manzana, sino porque me ofrece lo que necesito, una herramienta eficiente que simplifica mi día a día. De hecho, quienes buscan destacar el logo de Apple en sus fundas me parecen, personalmente, un poco ridículos. Para mí, el iPhone no es un objeto de lujo ni un símbolo de estatus, sino una herramienta funcional. Hoy en día, con la amplia oferta de dispositivos y facilidades de financiación, tener un iPhone no es algo exclusivo. Lo importante es elegir un teléfono que cumpla con tus expectativas y necesidades. Que se compran por su marca es uno de los mitos del iPhone más habituales.

¿Por qué persisten estos mitos?

Como mencioné al principio, muchas de estas creencias son repetidas por personas que nunca han tenido un iPhone o no lo han usado lo suficiente como para formarse una opinión objetiva. Más allá de las críticas y los prejuicios, cada usuario debería valorar su experiencia con el dispositivo y formarse su propio juicio y dejar los mitos para la filosofía clásica.