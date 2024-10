Mis problemas a la hora de cargar el móvil en cualquier espacio público empiezan aquí

Por diversas cuestiones suelo viajar mucho y paso bastantes horas en aeropuertos. Cuando tengo tiempo suficiente para tomar el avión, suelo aprovechar para adelantar trabajo o simplemente, disfrutar de cualquier contenido en mi ordenador portátil, tablet o teléfono móvil. Pero me encuentro con un inconveniente a la hora de cargar el móvil, la tecnología parece ir años por atrás con lo que respecta a las tendencias actuales y no parece que el cambio vaya a ser inmediato.

Cargar el móvil es imposible

Muchos locales de restauración y espacios públicos. En los aeropuertos tienen instalados puertos USB para que puedas cargar tu teléfono mientras estás tomando un café, comiendo o haciendo lo que sea. El problema es que la tecnología va con retraso, ya que estos puertos USB son del tipo A. Hace al menos dos años que ya no utilizo este tipo de conexión. Para que nos entendamos, la conexión USB A es la de la clavija grande, a diferencia de la USB C, que es la más pequeña, reversible, y con la que se cargan la gran mayoría de teléfonos del mundo.

Por tanto, cuando me encuentro estos lugares, me encuentro atado de pies y manos al no poder realizar algo tan sencillo como cargar el teléfono. La solución pasa obviamente por encontrar una toma de corriente. ¿Has encontrado alguna disponible en algún restaurante o en el aeropuerto? La cosa cambia, es prácticamente imposible encontrar una y si la hay, ya está ocupada.

Mi aeropuerto base es el de Alicante, y es cierto que hay tomas de corriente en una zonas habilitadas para las personas que desean cargar sus dispositivos, sin embargo, en momentos de alta actividad, siempre es complicado en encontrar un hueco. Y si decides irte a tomar un café a cualquier local de comida rápida, te encuentras con la problemática del USB A.

Obviamente, cuando se instalaron estos puertos, la tecnología imperante era esta, pero las cosas han cambiado y ahora la mayor parte de los cables son USB C. No parece que a corto plazo vaya haber un cambio, ya que supone una inversión muy elevada a realizar. Así que, en mis periplos nunca me puede faltar una batería externa de alta capacidad, no solamente para cargar el teléfono, también para dar energía a mi ordenador portátil, que es un MacBook Pro.

Pues a elegir, me decanto por este modelo de UGREEN, que cuenta con tecnología de nitruro de galio, que impide que se caliente, y ofrece nada más y nada menos que 20.000 mA y una potencia de 130 W. Gracias a que cuenta con tres puertos disponibles, y un tamaño compacto, los problemas a la hora de cargar los dispositivos en donde solamente impera el estándar USB A se han acabado.

Además, cuenta con la autorización de las aerolíneas para poder transportarla en la cabina. Sin duda, se trata de una aliada a la hora de viajar y que me solventa la problemática de no tener un sitio en el que cargar ni dispositivos.

Pienso que todavía pasará tiempo hasta que el estándar USB C como sistema de carga en lugares públicos esté totalmente implementado, mientras tanto, deberé utilizar esta batería externa y tener controlados los sitios en los que puedo cargar por los diferentes lugares en los que me desplazo. Poco a poco, consigo saber cuáles son esos espacios en los que puedo cargar mi móvil o cualquier aparato sin agobios.