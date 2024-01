Estos son las 3 formas alternativas para cargar tu móvil si no tienes electricidad

Los teléfonos móviles tienen cada vez mayor capacidad de la batería, pero esto no impide que se agote en el momento más inesperado. Por suerte, existen algunos métodos con lo que puedes cargar el móvil sin electricidad, los cuales es de especial interés conocer porque no sabes cuándo vas a necesitarlos. ¿Qué ocurre si se va la luz en casa y no vuelve en varias horas? ¿O si te quedas sin batería al salir del trabajo y necesitas el teléfono para volver a casa? ¡Toma nota!

Los mejores trucos para cargar el móvil sin electricidad

¡No te quedes incomunicado cuando la electricidad en tu hogar falle o no tengas acceso a un enchufe! Aquí te presentamos algunos métodos sencillos y efectivos para cargar tu móvil sin depender de una toma de corriente.

Cargador para el coche

Una opción a la que puedes recurrir si no tienes electricidad es a cargar el móvil, tanto si es Android como iOS, en el coche. En la actualidad, los cargadores de móvil para coche se dividen en tres categorías: los que se conectan al mechero, los que utilizan el USB del vehículo y los que se instalan en las salidas de aire. Dentro de las opciones que se enchufan en el mechero o el USB del vehículo, hay diversas configuraciones, incluyendo modelos con uno o varios puertos USB (tipo A o tipo C), iluminación LED y capacidades de carga normal o rápida.

En el caso de los cargadores para las salidas de aire, además de los modelos convencionales con cable, la tendencia actual se inclina hacia aquellos que ofrecen carga inalámbrica, algunos de los cuales cuentan con sistemas de carga rápida. La elección del cargador adecuado dependerá de las características del vehículo, la preferencia por más o menos puertos USB, la opción de carga rápida y la posibilidad de carga inalámbrica.

Si quieres recargar no solo el Smartphone sino también otros dispositivos, como por ejemplo los auriculares inalámbricos, es esencial optar por un cargador que se conecte al mechero o puerto USB del vehículo y tenga al menos dos puertos distintos, permitiendo cargar dos dispositivos simultáneamente. Apuesta por un cargador con una potencia mínima de 5V y 3A, equivalente a 15 W de carga.

Carga inversa de batería

La carga inversa permite recargar la batería de un teléfono con la energía de otro dispositivo, ya sea mediante un cable o de forma inalámbrica. Esta característica no solo es útil para cargar teléfonos, sino también dispositivos compatibles. Para activar la carga inversa, es necesario ir a la configuración del teléfono, específicamente en Ajustes > Batería > Rendimiento > Habilitar carga inversa.

En el caso de la carga inversa inalámbrica, ambos teléfonos deben ser compatibles con la tecnología de carga inalámbrica. Al colocar ambos dispositivos juntos por la parte trasera, se inicia el proceso. Sin embargo, esta modalidad tiende a ser más lenta que la carga inalámbrica convencional. La carga inversa por cable implica que solo el teléfono que actúa como fuente de energía necesita ser compatible con la carga inversa. Para realizar la conexión, se requiere un cable o un conversor OTG.

Powerbank

Los power banks son dispositivos móviles que te permiten cargar tus dispositivos en cualquier momento y lugar. Al seleccionar un power bank, es crucial elegir la capacidad adecuada para garantizar que tenga suficiente energía para cargar tus dispositivos cuando lo necesites. Al considerar la capacidad adecuada de un cargador portátil, hay varios factores importantes a tener en cuenta:

La capacidad de la batería de tu dispositivo es un factor clave al elegir un power bank. Dispositivos con baterías de alta capacidad requerirán power banks con capacidades correspondientes, mientras que dispositivos con baterías más pequeñas pueden funcionar con power banks de menor capacidad.

El propósito previsto de la batería externa también influirá en la elección de la capacidad. Para viajes prolongados, es posible que necesites una capacidad mayor para asegurar la energía durante todo el día, mientras que para uso diario en el trabajo, una capacidad menor podría ser suficiente.

Es fundamental asegurarse de que el power bank tenga suficientes puertos de carga y la velocidad de carga adecuada. Además, ten en cuenta que con el tiempo, las baterías externas también pueden experimentar desgaste, por lo que elegir una capacidad mayor puede ser beneficioso a largo plazo.

Por último, recuerda que la mayoría de los Smartphones tienen funciones de ahorro de batería que reducen o modifican diversas funciones para ahorrar energía, como el brillo de la pantalla, descargas automáticas y actualizaciones en segundo plano. Puedes activar estas opciones antes de que la batería esté baja para conservar energía.

Además, es recomendable desactivar el seguimiento de ubicación para aplicaciones que consumen energía al acceder continuamente a tu ubicación. Esto puedes hacerlo en la sección de ajustes, desactivando los Servicios de Localización o filtrando aplicación por aplicación para reducir el consumo de batería.