Ya hace bastante tiempo que WhatsApp introdujo la posibilidad de borrar mensajes una vez que estos fueron enviados. Arrepentirse era por fin posible, ya que muchas veces escribimos lo que no debemos o mandamos a la persona equivocada un mensaje destinado a otra. Pero quizás debas saber que hay una manera de leer algunos mensajes borrados de WhatsApp. Te contamos cómo hacerlo, si bien las de tener en cuenta que hablas de descargar una aplicación y que este sistema solo es válido para dispositivos Android. Quienes utilicen WhatsApp en el iPhone no tienen la posibilidad de hacerlo.

Leer los mensajes borrados de WhatsApp

En primer lugar has de saber que no se trata de un sistema infalible, aunque también puedes utilizarlo no solamente en WhatsApp, sino en aplicaciones como Telegram o Facebook. Lo que hace este software es una copia de seguridad de las notificaciones que se muestran en el teléfono, y las Archiver para que luego puedas consultarlas.

Los mensajes de WhatsApp están encriptados, por lo que la aplicación no puede leer directamente el mensaje, pero sí el texto que se muestre como notificación. Entonces, para conseguirlo y poder leerlas, deberás tener activadas las notificaciones en tu dispositivo y también instalada la aplicación, que la puedes bajar en la Google Play Store y que tiene el nombre de WARM. Puedes descargar la app para Android desde este enlace.

No solo es capaz de mostrarte las notificaciones de un mensaje borrado, sino que también puedes descargar los estados de WhatsApp de cualquier usuario. La aplicación ha sido calificada como potencialmente peligrosa, pero no por que haga uso de malware o tenga virus, sino porque tiene acceso a gran cantidad de opciones de privacidad a las que tienes que autorizar. Por tanto, piénsate si merece la pena ver el mensaje de alguien que se ha arrepentido o si por el contrario, prefieres pasar página.

La aplicación sigue trabajando en la implementación de novedades, por lo que las reacciones a los mensajes de WhatsApp y a los estados es algo que parece tener una salida muy próxima. WhatsApp fue lanzada en el año 2009 y comprada por Facebook en el año 2014 por la nada despreciable cifra de 1000 millones de dólares.

Cuestionada en muchos casos por su privacidad, es la aplicación más utilizada del mundo, haciendo uso de ella unas 2000 millones de personas cada mes. Tiene 4 veces más usuarios que Telegram, aplicación que cuenta con sede en Dubái y que es bastante más avanzada en muchísimos aspectos.

