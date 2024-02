La loca idea de Motorola que podría materializarse en un futuro: un móvil que se enrolla

¿Imaginas un móvil que se enrolla? Pues sí, ya no nos conformamos con móviles plegables, que ya tienen una implementación creciente en el mercado. Lo próximo serán los móviles que se enrollan, o eso es lo que Motorola ha presentado como prototipo en marco del MWC 2024 que se celebra hasta este jueves en Barcelona.

Motorola y su móvil que se enrolla

Este dispositivo está llamando la atención tanto de visitantes como de prensa especializada. Cuanta con una pantalla pOLED de 6,9 pulgadas capacitiva, que le permite una flexión muy alta. Tanto es así que puede quedar enrollado en la muñeca como si fuese un reloj.

La parte trasera del reloj no es rígida obviamente, sino que es de un material símil a la piel, pero de origen sintético, que le permite alcanzar un alto grado de torsión. Además, mediante un sistema de imanes, el dispositivo puede quedar fijado para usarse como un reloj.

Por parte de la marca se asegura que en un futuro se podría incorporar alguna función de IA, de tal manera que el móvil puede apreciar la ropa que lleves puesta y, de esa manera, mostrar un fondo de pantalla a juego.

Este prototipo no deja de ser una curiosidad, y de momento no está previsto que vaya a seguir definiéndose para ponerse en desarrollo. De hecho, lo más probable es que no salga adelante. Aunque, cuando hace unos años la tecnología plegable comenzaba a dar sus primeros pasos, quizás pocos auguraban que terminase llevándose a cabo.

En todo caso, se trata de unos de los productos estrellas de este MWC 2024. El Mobile World Congress (MWC) 2024, uno de los eventos más importantes en el calendario de la tecnología móvil, y está reuniendo una vez más a innovadores, líderes de la industria tecnológicos y fans en Barcelona. Este año hay una destacada de presencia de soluciones basadas en la IA, además de tecnología 5G, y, por supuesto, de curiosidades como el móvil Motorola que se enrolla.

El MWC es un escaparate de las tecnologías innovadoras que definirán el futuro cercano. Este año, la sostenibilidad y la inclusión digital toman un papel central, reflejando el compromiso del sector con la responsabilidad social. Asistentes de todo el mundo están teniendo la oportunidad de experimentar de primera mano los avances en dispositivos móviles, soluciones de conectividad y aplicaciones que nos van a hacer la vida más sencilla, marcando el ritmo de lo que está por venir en el mundo de la tecnología.