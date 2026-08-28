El iPhone 18, la jugada con la que Apple parte en dos su calendario de lanzamientos

Apple ya tiene fecha para presentar el iPhone 18. La cita será el 9 de septiembre a las 19:00 horas en España, según ha confirmado la propia compañía con el lema «Surprise and shine». Lo que Apple no dice, ni lo hará, es qué modelos subirán al escenario ese día, aunque las filtraciones llevan meses dibujando un calendario que rompe con la costumbre de presentar toda la gama de golpe.

Un plegable que aspira a robar todo el protagonismo

Según los rumores más consistentes, en septiembre llegarán el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable de la marca. El modelo estándar, el que durante años ha sido la referencia de ventas de Apple, se quedará fuera de esa cita. Su debut no llegaría hasta la primavera de 2027.

El dispositivo plegable, al que la prensa especializada ya apoda iPhone Fold o iPhone Ultra, se erige como la gran novedad del evento. Mark Gurman, de Bloomberg, sitúa su precio de salida por encima de los 1.900 dólares en Estados Unidos, una cifra que todavía no tiene traducción oficial en euros.

Quienes han podido probarlo destacan, según el propio Gurman, cómo se pliega el mecanismo de bisagra y el aprovechamiento de la pantalla interior para aplicaciones rediseñadas al estilo iPad. Ese despliegue explica por qué a Apple le interesa que los focos de septiembre se los lleven el plegable y los Pro, sin que el iPhone 18 estándar les reste atención.

El iPhone 18 de siempre, el gran ausente de septiembre

El aplazamiento del modelo básico no es un rumor aislado. Lin En-ping, presidente de Largan Precision, proveedor de lentes para las cámaras del iPhone, avanzó en una junta de accionistas que un cliente importante en Estados Unidos había retrasado el lanzamiento de un modelo hasta el primer trimestre de 2027. Nadie mencionó a Apple por su nombre, pero el perfil del proveedor apunta directamente a la compañía de Cupertino.

Junto al iPhone 18 aguardarían también el iPhone 18e y el iPhone Air 2, sucesor del modelo ultrafino que Apple estrenó el año pasado. Gurman ya adelantó en junio que la compañía trabaja en mejorar la cámara trasera y la autonomía del Air 2, dos de los puntos más criticados de la primera generación.

Por qué a Apple le interesa partir el año en dos

Esta división del calendario tiene un fondo comercial evidente. Gracias a tener dos citas anuales en lugar de una, Apple genera dos oleadas de noticias, análisis y expectación en vez de concentrar todo el ruido mediático en un solo mes de septiembre.

La estrategia también responde a la lógica de la cadena de suministro. Escalonar los lanzamientos permite repartir la producción entre distintos trimestres y aliviar la presión sobre los proveedores, en lugar de fabricar toda la gama a la vez antes de Navidad.

Hay, además, un componente competitivo. Los fabricantes de Android llevan años lanzando modelos premium en distintos momentos del año para mantener vivo el hype doce meses seguidos, algo que Apple había evitado hasta ahora concentrando todo en un único evento de otoño.

Si el plan se confirma, 2027 será el primer año en que Apple reparta el iPhone 18 en dos tandas bien diferenciadas. El plegable y los Pro marcarían el pistoletazo de salida en otoño, mientras el resto de la gama completaría el catálogo en primavera. Un cambio que, más que hablar de un teléfono en concreto, retrata hacia dónde quiere llevar Apple su negocio en los próximos años.