iOS 18 te permite ocultar apps por defecto en una carpeta

El sistema operativo iOS 18 nos sigue deparando novedades y una de ellas tiene mucho que ver con la privacidad. Cuando iOS 18 salga en versión definitiva al gran público, este podrá apreciar una funcionalidad que resulta muy útil si el dispositivo se comparte en determinados momentos con otras personas. Ocultar apps en iOS 18 de manera nativa es una realidad.

Mayor privacidad en iOS 18

Esta nueva función es la de la creación por defecto de una carpeta de aplicaciones ocultas, a las cuales podrás trasladar todas aquellas que desees para que no queden a la vista. Esta carpeta queda protegida mediante un sistema de identificación biométrico, en este caso Face ID. Solamente el propietario del teléfono que tenga el rostro registrado como sistema de autenticación acceder a esa carpeta.

De esta manera se da un paso muy importante en la privacidad. En determinadas ocasiones, los adultos prestamos el teléfono a nuestros hijos para que se entretengan durante un rato, y hay aplicaciones sensibles que es interesante que no vean. Pero no es solo eso, hay aplicaciones que por error se pueden manipular y causar algún inconveniente, sobre todo si tienes documentos relacionados con tu trabajo en el iPhone. La carpeta ocultos nace con este cometido, quitar de la lista todo aquello que no nos interesa en el caso de que prestemos el teléfono a alguien.

Como medida adicional, ya es posible proteger cada aplicación de manera individual mediante Face ID, Touch ID o un código de desbloqueo. Aunque hay algunas aplicaciones que ya la incorporaban, ahora es posible gracias a iOS 18 aplicarlo a todas aquellas que te interese. Por ejemplo, lo he puesto en la aplicación Fotos y su funcionamiento es impecable, por lo que no dudo que en el resto de las apps que encontramos en nuestro iPhone sea así.

iOS 18 va cocinándose

Hay todo un verano por delante para que este sistema operativo termine de tomar forma, ya que se encuentra en fase de desarrollo. De momento, lo que hemos visto nos resulta esperanzador, si bien todavía no está disponible la gran estrella, la inteligencia artificial de Apple denominada Apple Intelligence. La propia compañía, ya advertido que esta inteligencia artificial de momento estará disponible para solamente dos teléfonos, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, a la espera de los nuevos lanzamientos que se realicen en el mes de septiembre. Así que, es un tipo de inteligencia artificial que consume muchos recursos, y que no va a estar a disposición de todos los usuarios del iPhone. Concretamente, un 90 % de ellos se queda fuera.

Otras mejoras como la programación en el envío de mensajes, la transcripción del buzón de voz o el rediseño de la galería de fotos con la capacidad de poder ampliar o reducir el halo de luz de la linterna, ya están a disposición de todos los usuarios. Queda todo un verano por delante para ir incorporando el resto de funciones, a la vez que se van puliendo algunos los fallos que pudieran surgir. Pero ocultar apps en iOS 18 ya es una realidad.