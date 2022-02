Si hay algo de lo que no cabe duda en el conflicto de Ucrania es que se trata de algo más que de un enfrentamiento entre invasor e invadido. Las guerras ya no son ni serán como antes, y buena prueba de ello son la cantidad de medidas que se están tomando en contra del gobierno de Vladimir Putin. El gobierno incordiando, y por ende, los ciudadanos del país, ha recibido el apoyo del magnate Elon Musk, que ha respondido al llamamiento del viceprimer ministro de Ucrania y ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov. Recibir servicio de internet mediante Starlink ya es una realidad.

Petición de ayuda y respuesta

Fedorov lanzó un mensaje en Twitter pidiendo a Musk que proporcionase estaciones Starlink para dar servicio de Internet en el país. Las comunicaciones están comenzando a fallar debido al avance de las tropas rusas y la toma de ciertos puntos estratégicos.

El tuit de Fedorov era muy claro. Resaltaba que, mientras Musk trataba de colonizar Marte y mandar sus naves al espacio, los misiles rusos estaban atacando a la población civil ucraniana. La petición era clara, solicitaba estaciones Starlink que diesen servicio de internet en Ucrania.

La respuesta del magnate los americanos no se hizo esperar, poco antes de la medianoche anunciada que el servicio Starlink estaba ya activo en Ucrania. Sin duda, una victoria para los habitantes del país queden como un personaje de especial relevancia ya no solo les dan servicio, si no les proporciona apoyo.

Gracias a él, seguirán disfrutando de internet para sus comunicaciones incluso en el caso de que la infraestructura ucraniana fuese totalmente destruida. De esta forma, pueden seguirse realizando otras acciones comerciales, tareas de ocio o, simplemente, mantener el contacto con familiares en el extranjero.

Esta medida se ve complementada con otras de carácter tecnológico, si necesidad de realizar un solo disparo, son igualmente letales. Por ejemplo, el CEO de Apple, Tim Cook, anunció ayer que Apple Pay no estaría ya disponible en Rusia, medida que también ha seguido Google. De esta forma no es posible realizar pagos utilizando dispositivos electrónicos asociados.

A estas medidas se le van sumando otros, como la imposibilidad de crear nuevas cuentas de Twitter desde Rusia. YouTube también ha suspendido la monetización de sus canales basados en esta parte del mundo. Y es que las guerras ya no solamente se libra sobre el terreno, los entornos digitales son una buena muestra de que las consecuencias de ciertas acciones pueden ser devastadoras y que no convienen ser minusvaloradas.