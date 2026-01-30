HUAWEI FreeClip 2 en color Rose Gold ya están disponibles en España

El 14 de febrero se acerca y, con él, esa excusa perfecta para tener un detalle que no acabe olvidado en un cajón. Porque San Valentín también va de autorregalarse algo que apetece usar desde el primer día: bonito y práctico a la vez, que encaje con tu estilo y te acompañe en la rutina. En esa wish list donde caben los caprichos que de verdad se disfrutan, HUAWEI FreeClip 2 en Rose Gold llega a España como el regalo ideal: un auricular open-ear que se convierte en el accesorio perfecto para el día a día, con un acabado cálido y luminoso —un color que enamora— y pensado para llevarlo puesto durante horas, sin esfuerzo.

Y es que lo más atractivo de HUAWEI FreeClip 2 no es una única función estrella, sino cómo todo encaja: diseño, comodidad, sonido y practicidad alineados para integrarse en tu rutina sin reclamar atención ni interferir con tu look. En un mundo donde la tecnología a menudo se esfuerza demasiado por hacerse notar, esto se siente como un lujo muy contemporáneo.

Un accesorio para llevar puesto las 24 horas del día

Lo que hace que HUAWEI FreeClip 2 destaque es lo intencional que se siente su diseño. En lugar de desaparecer dentro del canal auditivo, estos auriculares apuestan por la visibilidad con seguridad. Sus curvas son suaves, minimalistas y refinadas: un diseño pensado, no hecho para llamar la atención. Y es fácil imaginarlos como se estiliza una joya, como parte del look. En un momento en el que la moda se inclina por la expresión sutil y la confianza discreta, este enfoque se siente especialmente alineado con el ahora.

Además, el diseño solo importa si realmente puedes convivir con él, y aquí es donde HUAWEI FreeClip 2 sorprende más. Cada auricular pesa únicamente 5,1 g y, gracias a su construcción open-ear, no hay presión dentro del oído. Tras un día completo de llamadas, música, paseos por la ciudad y trabajo con el portátil, lo más sorprendente es lo poco que notas que los llevas puestos. No requieren ajustes constantes ni provocan esa fatiga tan habitual en muchos auriculares tras unas horas: simplemente se mantienen en su sitio y siguen tu ritmo.

Sonido sin aislarte del mundo

La experiencia open-ear de HUAWEI FreeClip 2 encaja especialmente bien con la vida urbana actual. En vez de desconectarte por completo, permite que el sonido conviva con tu entorno. La música y los podcasts se escuchan con claridad, pero sigues siendo consciente del tráfico, las conversaciones y el pulso de la ciudad. Para quienes pasan el día moviéndose entre ambientes —cafés, oficina, calles, trenes—, ese equilibrio marca una diferencia real. Es un audio que se adapta a cómo vives, en lugar de pedirte que te apartes de ello.

Autonomía y resistencia para estar conectado en cualquier circunstancia

HUAWEI FreeClip 2 está pensado para días largos e imprevisibles: ofrece hasta 9 horas de autonomía y hasta 38 horas con el estuche de carga, para acompañarte desde las playlists de la mañana hasta llamadas a última hora. Además, la carga rápida y la carga inalámbrica lo ponen fácil cuando necesitas un extra.

Además, los auriculares cuentan también con resistencia al agua IP57 y al polvo, y su diseño de clip flexible está concebido para mantener la forma con el paso del tiempo.

Accesorios creados en exclusiva por Les Néréides e it’s lava para HUAWEI FreeClip 2

Con HUAWEI FreeClip 2, la experiencia Open–Ear da un paso más: además de innovar en comodidad y diseño, se convierte en un accesorio que se lleva y se luce. Para celebrarlo, dos marcas con universos estéticos muy distintos han creado charms exclusivos que reinterpretan HUAWEI FreeClip 2 como una pieza personalizable, a medio camino entre tecnología y joyería.

La nueva joya tendencia de este 2026 para HUAWEI FreeClip 2 de la mano de Les Néréides

Les Néréides, firma Francesa de joyería de fantasía de alta gama, traslada su universo estético al audio Open–Ear con una propuesta pensada para resaltar el diseño de los nuevos HUAWEI FreeClip 2 y convertirlos en una pieza que se lleva como una joya. Inspirada en la naturaleza y en las colecciones icónicas de la maison, esta edición nace como un tributo a la belleza, la innovación y la poesía de lo cotidiano: una invitación a vivir la tecnología de otra manera, donde el auricular deja de ser un gadget para transformarse en un accesorio con intención, refinado y personal.

Los tres icónicos diseños de joyería trasladados a HUAWEI FreeClip 2

A partir de esa idea de “joya para llevar a diario”, la edición inspirada en Les Néréides para HUAWEI FreeClip 2 se presenta como un pequeño joyero en tres piezas, cada una con su propia historia: tres motivos icónicos y superventas que condensan su ADN —belleza de la naturaleza, poesía de las estaciones y elegancia atemporal— y convierten cada momento en una ocasión para brillar.

Cherry blossom

Delicado y luminoso, este motivo regresa como homenaje a la belleza efímera de la naturaleza. Sus pétalos rosados, “ligeros como un susurro”, evocan la floración del sakura en primavera y aportan a HUAWEI FreeClip 2 un acabado de gran finura. Cada detalle está trabajado con esmero y un enfoque artesanal, como una pequeña miniatura poética pensada para llevar a diario.

Cherries

Un guiño vibrante y optimista que remite a la recogida de cerezas: un recuerdo dulce que simboliza la llegada del verano. Pensado para el día a día, el motivo conecta con la belleza de los momentos compartidos y funciona como una invitación a saborear el “aquí y ahora”, con un toque fresco y con carácter.

Iris

La propuesta más artística: una reinterpretación de la visión de un artista a través de los famosos “Iris” de Vincent. El resultado transforma esa inspiración en una pieza deslumbrante que celebra la belleza de la naturaleza, con el azul como código imprescindible de sofisticación y elegancia atemporal en el universo Les Néréides.

Con estos charms, Les Néréides, proponen una nueva forma de entender el audio Open–Ear: no solo como innovación premium, sino como una pieza estética con lenguaje de joya, delicada y con intención. Porque el estilo está en el detalle —ese gesto mínimo que transforma un básico—, los motivos icónicos de la maison convierten HUAWEI FreeClip 2 en un accesorio que acompaña tu rutina y eleva tu look.

It’s lava: actitud y estilo en el detalle

It’s lava, marca de moda y accesorios fundada por la creadora de contenido Sara Baceiredo, que traslada su universo estético a la experiencia de audio Open – Ear con un detalle pensado para resaltar y disfrutar del diseño en los nuevos HUAWEI FreeClip 2. It’s lava nació en 2019 con la idea de crear el accesorio perfecto para el día a día ya que, entienden la moda como un lenguaje de expresión y una herramienta de empoderamiento y seguridad en uno mismo. Por eso, it’s lava ha creado una serie de charms exclusivos para HUAWEI FreeClip 2: piezas concebidas como pequeñas joyas que elevan el look desde el detalle, aportan carácter al auricular y lo convierten en un accesorio aún más personal, con actitud y un estilo único.

Con estos charms, it’s lava ha querido marcar tendencia y proponer una nueva opción estética: convertir el audio open-ear no solo en una experiencia tecnológica premium de innovación sino en una propuesta de estética actual y única, con un diseño sencillo, pero con mucha personalidad. Inspirados en la idea de que el estilo está en el detalle —ese gesto mínimo que transforma un básico, están concebidos como pequeñas joyas: líneas limpias, acabados premium que elevan cualquier look.

Dos diseños distintos para todos los públicos. El primero tres charms con todo el espíritu it’s lava que simulan tres pendientes con los que puedes hacer mix and match según su estilo o la ocasión. El segundo, earcuffs inspirados en la icónica correa de su modelo Loa, ondas sencillas, pero con personalidad. Ambos modelos en un tono plateado que combina a la perfección con cualquiera de los cuatro colores de los HUAWEI FreeClip 2.

HUAWEI Loss Care

Además, incluido en el precio de compra, los clientes podrán beneficiarse del servicio HUAWEI Loss Care para HUAWEI FreeClip 2, que permite adquirir, dentro de un plazo de 12 meses, un auricular individual con un 50 % de descuento sobre el precio oficial de venta en caso de pérdida o daño.

Precio y disponibilidad

HUAWEI FreeClip 2 estará disponible en España en el nuevo color Rose Gold a partir del 30 de enero de 2026, con un precio recomendado de 199 €. Además, el dispositivo también se puede adquirir en los colores Black, White y Blue.

Con motivo del lanzamiento, al comprarlo en la HUAWEI Store, podrás obtener 20 € de descuento usando el código AES20FCLIP2 (válido hasta el 1 de marzo), por lo que el precio se quedará en 179 €.

Todos los colores de HUAWEI FreeClip 2 también estarán disponible en los canales de venta autorizados como MediaMarkt, El Corte Inglés, Orange y Amazon, con la misma promoción de 20 € de descuento hasta el 1 de marzo.

Además, del 30 de enero al 1 de marzo de 2026 estará disponible una edición limitada de charms exclusivos de Les Néréides para HUAWEI FreeClip 2.

Promoción adicional (unidades muy limitadas):

Al comprar dos HUAWEI FreeClip 2, recibirás de regalo un accesorio de Les Néréides valorado en 90 €, a elegir entre Iris, Cherries o Cherry Blossom, con caja y gift box incluidas.

