He probado el Modo Retrato del HONOR 200 Pro y no tengo palabras

El reciente lanzamiento del HONOR 200 Pro ha revitalizado el segmento de dispositivos cuya cámara merece una atención especial. En mayo pasado, tuve la oportunidad de vivir una experiencia única en el famoso estudio Harcourt de fotografía. Aquí comparto mi experiencia con el Modo Retrato del HONOR 200 Pro.

Una fusión que funciona

Hablar del estudio Harcourt es referirse a una de las instituciones más prestigiosas del arte fotográfico, no solo en París, sino en toda Francia. Fundado en 1934, por las manos de sus profesionales han pasado figuras como Charles de Gaulle, la familia real británica, Salvador Dalí, y numerosos actores y actrices de renombre. Harcourt se distingue por sus retratos, un sello distintivo que ha convertido este espacio en un referente del arte fotográfico. El estudio ha aportado su vasta experiencia de 90 años al servicio de HONOR, logrando integrar la calidez del Modo Retrato en el nuevo HONOR 200 Pro.

Retratos mejores que con DSLR

El HONOR 200 Pro cuenta con una triple cámara principal con IA, diseñada para crear imágenes llamativas con luces y sombras de máxima calidad. La IA no solo ofrece precisión fotográfica, sino que también capta los rasgos faciales para mostrar todas las caras, utilizando diversas opciones de retrato, fondo e iluminación para conseguir imágenes que asombran. La larga e ilustre historia del Studio Harcourt está ligada al cine, el arte y la literatura, con todo el glamour de míticas estrellas. Su exclusiva técnica de iluminación emplea la luz para esculpir rostros y siluetas. Hay tres estilos Harcourt en el Modo Retrato: Vibrant, Color y Classic.

En colaboración con Studio Harcourt, HONOR AI Portrait Engine logra conjugar la artesanía del estudio y su comprensión de la expresión de las sombras y la luz, permitiendo capturar de forma sencilla retratos únicos y cargados de personalidad. Es el resultado del trabajo conjunto de más de 20 expertos en imagen de Studio Harcourt y HONOR a lo largo de más de un año.

El HONOR 200 Pro comparte el mismo módulo de cámara que el HONOR Magic6 Pro, que tuve la oportunidad de conocer de primera mano en el MWC de febrero pasado. Sin embargo, en este caso, el dispositivo va un paso más allá en el Modo Retrato. Ha capturado la esencia de Harcourt, plasmándola en sus fotografías. Personalmente, soy un apasionado del Modo Retrato; lo utilizo con mis hijas, amigos y personas de quienes deseo capturar algo que trascienda la propia imagen.

Siempre nos quedará París

La célebre frase de “Casablanca” toma aquí sentido. La cita era en el Studio Harcourt, un lugar que ya de por sí merece la pena visitar. Este espacio ofrece un recorrido por el mundo de la fotografía del siglo XX y es una parada obligatoria para cualquier amante de este arte. Harcourt atesora una experiencia y un saber hacer únicos. Pero no siempre se tiene la oportunidad de probar un novedoso Modo Retrato con un no menos novedoso dispositivo y con una modelo profesional.

Tras unas breves pruebas y una rápida exploración del dispositivo, pasamos a una sala donde nos esperaba la modelo convenientemente preparada y con un set de iluminación destinado a proporcionar un buen resultado. Reconozco que, en algunos momentos, me llegué a sentir pequeño porque estaba disfrutando de la experiencia de tener a una modelo profesional y un equipo técnico a mi disposición mientras disparaba con un móvil. Pero reconozco que los minutos que pude hacerlo han quedado grabados en mi retina.

En primer lugar, uno no es profesional de la fotografía, de hecho no tengo cámara propia, solo un dispositivo móvil. Pero me esfuerzo en hacer las fotos lo mejor que puedo.

Sin embargo, durante esos momentos me sentí algo diferente, con una modelo que pacientemente resistía un aluvión de fotos. Y lo estaba haciendo nada menos que en Harcourt, en el centro de París.

Una vez que consumí mi tiempo, no la infinita paciencia de la modelo, me aparté para observar los resultados y sorprenderme. El HONOR 200 Pro lleva la fotografía en Modo Retrato a un nivel superior, me atrevería a decir que puede que no haya ahora un dispositivo que haya llegado a esas cotas. No podía ni imaginarme que un teléfono fuese capaz de llevar la fotografía de estudio un paso adelante. Tal y como decía la responsable de Harcourt, el HONOR 200 Pro no es un teléfono con cámara, sino una cámara en sí.

Los resultados saltan a la vista, esto es lo que conseguí traerme de París, unas fotos en Modo Retrato diferentes y a las que se les puede sacar un excelente partido. Es cierto que en nuestro día a día no disponemos de modelos profesionales ni de la mejor iluminación, pero sí que tenemos la posibilidad de ir un paso más allá. Como curiosidad, tuve la suerte de sentirme estrella por un día y llevarme mi propio retrato en Harcourt.

Querer es poder

Dispositivos como este son una invitación a explorar, a conocer y atreverse a sacar provecho a algo que tenemos a diario en nuestras manos, la cámara de nuestro móvil. Podemos obtener resultados muy interesantes a poco que nos esforcemos en componer una imagen, en saber capturar la esencia de lo que se retrata y, en definitiva, a apreciar el arte de la fotografía.

El HONOR 200 Pro ya está disponible en España a un precio de 799 euros en la web del fabricante. El precio incluye, hasta el 30 de junio, un pack de regalo con unos auriculares Honor Earbuds X5, cargador SuperCharge 100 W y seis meses de protección de pantalla, además de un cupón de 100 euros de descuento.