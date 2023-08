Hay algo que no cuadra con el supuesto nuevo cable del iPhone 15

Esta semana ha sacado la noticia de que Apple va a incorporar un nuevo modelo de cable para el iPhone 15. Como sabrás, este será el primer iPhone que no incorpore un sistema de carga propio, antes el el cargador de 30 pines y desde 2012, el Lightning. Por normativa europea será el estándar USB-C. Sin embargo, hay algo que me plantea una serie de dudas de confirmarse la veracidad del nuevo cable.

El cable del iPhone 15

En primer lugar, parece que Apple incorporaría cables que cuentan con varias características interesantes. Para comenzar serían cables trenzados, abandonando por fin el cable con recubrimiento de plástico. Sí, la calidad de los cables del iPhone o del iPad nunca ha sido exagerada y se partían con mucha frecuencia por la unión con el pin de carga. Los cables trenzados se caracterizan por una mayor resistencia a la torsión.

De la misma manera, el cable tendría una longitud mayor, de 1,5 metros, lo que también es un alivio a la hora de llegar a aquellos rincones en los que la toma de corriente queda algo apartada. Pero si algo que llama la atención es que tendríamos cables de colores, por lo que Apple te entregaría el cable a juego con tu dispositivo. Sí, la verdad es que es algo interesante.

Mis dudas con todo esto

Vayamos unos años atrás, concretamente al lanzamiento del iPhone 12. Apple decide no incorporar el cargador en sus iPhone, produciendo un ahorro de 6000 millones y que los usuarios deban buscarse al vida. O bien, aprovechar un cargador antiguo, que esa es la idea, o no tan bien, que pases por caja y te compres uno.

No incorporar el cargador hizo que la caja del iPhone fuese más estrecha. Por tanto, menos cartón, más cajas de iPhone en un contenedor desde China y, por consiguiente, ahorro en costes. La jugada ideal.

Volvamos a 2023, parece que vamos a tener un cable más largo y grueso. De hecho, en la foto que ha sido filtrada por el usuario de X KosutamiSan, vemos que una vez enrollado ocupa mucha superficie. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se va a meter ese cable en la caja? Tendría que ser mucho más grande. Y no parece que vaya a haber vuelta atrás con respecto al empaquetado.

¿Quizás será un accesorio que ya no venga de serie con el iPhone? Si pasó hace 3 años con el cargador, no es descabellado pensar que ocurra lo mismo con el cable, ¡todos tenemos cables en casa de sobra! Esta pregunta es la que me vengo haciendo desde que se filtraron las fotos del cable del iPhone 15 y a decir verdad, es algo que no me parece descabellado. Solo quedan unos días para que se salga de dudas, ya que la presentación del nuevo iPhone sería presumiblemente el 12 de septiembre.