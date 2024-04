Un hacker pone a la venta en la ‘Dark Web’ los datos de 40 millones de españoles por 10.000 dólares

Un hacker asegura tener el DNI de 40 millones de españoles y que los vende por 10.000 dólares en la Dark Web. Además, esta información personal pertenece a personas nacidas entre 1962 y 2004 y el archivo donde está contenida pesa alrededor de 40 megas.

Dentro de ese archivo se encuentran datos personales como el DNI, nombre, primer y segundo apellido, fecha de nacimiento, dirección, ciudad y código postal. Además, la supuesta base de datos no contiene información crítica de los ciudadanos, como podrían ser contraseñas, número de teléfono, números de cuentas, etc. Por lo que, aunque el archivo fuese real, no supondría un riesgo importante.

Por otro lado, el hacker, que afirma tener los datos de millones de españoles, no ha demostrado que el contenido de esa base de datos es real de los ciudadanos nacidos entre 1962 y 2004, ya que podría simplemente haber publicado el post en un foro de la Dark web y esperar a ver si algún atacante cae en la trampa y paga 10.000 dólares por la supuesta base de datos.

De ser cierta toda esta filtración de datos, las autoridades ya apuntan a que la información robada puede venir de una empresa pública de nivel nacional, ya que este tipo de datos suelen estar vinculados a instituciones como hospitales o centros educativos.

#Spain 🇪🇸 – A threat actor claims to be selling Spain’s citizen database

The alleged database covers people born between 1926 and 2004 and includes 39.8 million rows of name, surname, DoB address, and more.

Price: $10,000#DarkWeb pic.twitter.com/KZyn18V0eH

— Daily Dark Web (@DailyDarkWeb) April 8, 2024