Los gadgets útiles y prácticos para tu hogar inteligente

No se trata de ciencia ficción, los hogares inteligentes son ya una realidad. Si todavía no has dado el paso a la hora de modernizar tu vivienda, todos estos gadgets son muy útiles a la hora de automatizar una serie de tareas. No lo dudes, hacer de tu casa un lugar más seguro, cómodo, y sobre todo, que te evite trabajo, es fundamental

Los gadgets útiles para tu hogar inteligente

Antes de comenzar, es necesario tener en cuenta que muchos de estos dispositivos suelen tener un precio económico, por tanto, empezar a que tu hogar sea mucho más práctico no supone un gran desembolso. Pero también, es importante que conozcas que en el caso de que te decidas adquirir alguno de estos productos en Amazon, la variación de precio es algo que está a la orden del día. Por tanto, es importante estar al tanto de estas oscilaciones para así comprarlos en momentos de precio bajo.

No sin mi Alexa

La asistente de voz de Amazon se ha convertido en una de las puertas de entradas más habituales para los hogares inteligentes. En la actualidad puedes encontrar bastantes dispositivos diferentes, pero si no deseas gastar mucho una de las mejores opciones es el Echo Pop. Cuenta con todas las funciones habituales de cualquier dispositivo Echo, pero en un tamaño totalmente compacto y con un diseño divertido, además de sus colores variados que casan bien con cualquier ambiente.

A Alexa le puedes preguntar cosas tan diversas como la temperatura, que te cuente un chiste, que busque restaurantes cercanos, te ponga un recordatorio o una alarma o bien, que te lea un audiolibro o te despierte cada mañana con tu música favorita. Hay que tener también algo de cuidado, porque estos dispositivos llegan a ser adictivos y puedes terminar con cuatro o cinco de ellos repartidos por toda la casa, pero no cabe duda de que se trata de un producto que merece la pena.

Tranquilidad con una cámara de videovigilancia

Otro de los dispositivos ideales para el hogar inteligente. Si dispones de una zona a ajardinada, una terraza o un patio, esta cámara de videovigilancia para exteriores es un completo acierto. La principal ventaja es que tiene reconocimiento por inteligencia artificial, lo que permite eliminar las falsas alarmas.

Además, al estar dotada de una pequeña placa solar te olvidas por completo de alimentar la batería con energía eléctrica. Si te decides a dar el paso, búscala en Amazon como eufy Security SoloCam S340 y descubre todo lo que puede hacer por ti, no solamente proporcionará una mayor seguridad a tu hogar, sino que también es una excelente aliada para vigilar a los niños o a las mascotas.

Enchufes inteligentes para ahorrar

Los enchufes inteligentes suelen tener un precio bastante económico y ayudan a gestionar la energía de una manera eficiente. Puedes controlarlos desde tu dispositivo móvil y activarlos de manera remota. Con ellos, puedes cortar el suministro de corriente eléctrica a algún dispositivo cuando lo decidas. Yo lo utilizo para el termo eléctrico, el cual solamente tengo conectado en el momento que lo voy a necesitar. Una inversión que merece la pena abordar porque puedes tener un ahorro significativo en el precio de la factura de la electricidad.

Que se haga la luz

Hace tiempo que emprendí la tarea de sustituir las bombillas de casa por las de su versión inteligente. Esto me permite apagarlas y encenderlas de manera remota, pero además, crear ambientes especiales dependiendo de mi estado de ánimo o de mi necesidad. Por ejemplo, puedo hacer que la bombilla del salón emita una luz de baja intensidad cuando estoy viendo una película, que ilumine con un tono brillante si quiero deslumbrar a algún invitado en casa o, que sea un simple recordatorio de que hay algo de luz cuando me voy a dormir. Encuentras bombillas inteligentes desde precios realmente económicos, y todas pueden controlarse desde tu teléfono móvil. Uno de los gadgets inteligentes para el hogar más sorprendentes.

Todos estos gadgets para el hogar inteligente nos ayudan en todo momento y tiene la misión de hacer que tu día a día en casa sea mucho más práctico y sencillo. Apagar la luz del salón desde el dormitorio es algo que no tiene precio, al igual que tener a Alexa para que le cuente un cuento a tus hijos antes de dormir.