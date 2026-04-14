Los expertos lo tienen claro: esta IA gratuita supera a ChatGPT y todo el mundo puede usarla

El dominio de ChatGPT en el mundo de la IA empieza a tambalearse. Nuevas herramientas gratuitas están ganando terreno y, según expertos, algunas ya superan sus capacidades en tareas clave como el razonamiento, la programación o el análisis de información.

La IA gratuita que está revolucionando

Entre las alternativas que más destacan se encuentra Deepseek, una IA desarrollada en China que ha sorprendido por su gran potencia.

Este modelo ha logrado igualar e incluso superar en algunos casos a sistemas avanzados de pago en tareas complejas, como el razonamiento o la programación.

La gran ventaja que tiene es que es gratuita y accesible para cualquier usuario, lo que ha disparado su popularidad en los últimos meses.

Otra IA que triunfa

Herramientas como Claude o Google Gemini también están ganando protagonismo en el sector.

Claude, por ejemplo, destaca por su capacidad para trabajar con textos largos y tareas profesionales, mientras que Gemini ofrece integración de datos en tiempo real gracias a que pertenece a Google.

En conjunto, estas IA están ampliando de gran manera su abanico de opciones para los usuarios, que ya no dependen únicamente de una herramienta.

¿Por qué superan a ChatGPT?

El debate no gira tanto en torno a cuál es «la mejor IA» en general, sino a cuál lo es en tareas concretas.

Algunas de estas nuevas herramientas destacan en aspectos donde ChatGPT tiene limitaciones, especialmente en su versión gratuita:

Restricciones de uso: límites de mensajes.

Menor especialización en tareas concretas.

en tareas concretas. Falta de integración con ciertos tipos de tareas.

De hecho, muchos usuarios están optando por combinar diferentes IA según lo que se tenga que hacer, en lugar de depender de una sola.

Gratis y sin barreras

Uno de los elementos que explica este cambio es el precio.

En 2026, muchas IA ofrecen diferentes versiones gratuitas con capacidades avanzadas, lo que permite acceder a herramientas profesionales sin tener que pagar suscripciones mensuales.

Esto ha abierto mucho el mercado de la inteligencia artificial, acelerando su uso tanto en el uso profesional como en el personal.