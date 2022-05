Elon Musk suspende temporalmente la compra de Twitter

Elon Musk, el magnate de Tesla y comprador de Twitter, ha suspendido temporalmente la compra de esta red social hasta que esta no sea capaz de demostrar que menos del 5 % de sus cuentas corresponden a bots. La decisión de pagar en torno a 45.000 millones de dólares por la compañía del pajarito queda, por tanto, temporalmente en el aire. La pelota está ahora en el tejado de la red social, que siempre ha saltado a la palestra por este tipo de cuentas falsas, y que tiene como objetivo ensuciar la información, provocar bulos y generar mal ambiente. Algo por lo que Elon Musk no está dispuesto a pasar.

El meollo de la compra de Twitter

La propia compañía ofreció la información de que menos del 5 % de sus cuentas correspondían a perfiles falsos o a bots, pero el futuro comprador ha decidido dar un paso adelante y solicitar a Twitter que demuestre que esto es así. Mientras tanto, la operación de compra de la red social no se llevará a cabo. El empresario norteamericano, aunque nacido en Pretoria, Sudáfrica, quiere conseguir una red social más limpia, y si Twitter no es capaz de demostrar que estas cifras son reales, el acuerdo podría ponerse en peligro.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022