La aplicación WhatsApp sigue avanzando con paso firme hacia nuevas funcionalidades. La última, y que saldrá en próximas horas, es la de poder reaccionar a los mensajes con un simple emoticono. Una manera de dinamizar las comunicaciones y que posibilita que interactuar con nuestros contactos sea mucho más sencillo. Pero desde la aplicación verte ya han dado un aviso a quienes están utilizando versiones no autorizadas de WhatsApp. Hablamos de WhatsApp Plus y de GB WhatsApp, que no se pueden descargar desde la Google Play Store, en iOS no las vas a encontrar, y que añade una gran cantidad de funciones nuevas que la aplicación nativa no tiene.

Mucho cuidado con WhatsApp Plus

Son muchos los usuarios que usan estas aplicaciones, sobre todo los más jóvenes. Y es que ofrecen innumerables atractivos, como poder enviar mensajes a muchas más personas, saber cuántas veces alguien ha visto tu estado o enviar archivos de mayor tamaño. Pero desde WhatsApp ya están enviando avisos a quienes emplean estas aplicaciones de terceros y que son un sustituto de la original. Amenazan con restringir el uso de la cuenta, y si el usuario persiste, se le inhabilita de manera definitiva.

Ese es el problema, si usas WhatsApp plus y ya has sido notificado por parte de WhatsApp, lo mejor que puedes hacer es dejar de utilizar esa aplicación. Corres el riesgo de que tu cuenta sea suspendida y ya no puedas volver a utilizarla nunca más con tu número. Por tanto, tendrías que pasarte aplicaciones diferentes como Telegram o Signal. O bien, cambiar de número por completo. Una problemática por la cual no merece la pena correr riesgos.

Además, el empleo de aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp pueden poner en grave peligro tu seguridad. Esto se debe a que no reciben actualizaciones tan constantes y siempre dejan la puerta abierta a que sufras algún tipo de inconveniente que ponga en riesgo tus datos, fotografías o conversaciones. Si eres de alguien que emplea estas aplicaciones alternativas a la original, vete haciendo a la idea de que habrás de abandonar su uso más pronto que tarde. El riesgo de quedarte sin posibilidad de usar WhatsApp no es ningún tipo de broma, y está ahí.

WhatsApp sigue sumando adeptos, no se conforma con tener 2000 millones de usuarios. Su expansión es más que evidente y de momento no hay ninguna aplicación que consiga hacerle sombra.