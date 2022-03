El envío de archivos adjuntos en WhatsApp sigue siendo bastante ridículo. La aplicación de momento solamente permite un peso máximo de 100 MB. Si has probado a tratar de enviar un vídeo largo mediante este sistema, verás que resulta imposible. Si, como suele ocurrir, la calidad de grabación es cada vez más elevada, hay que buscar otras alternativas como WeTransfer.

La aplicación verde, propiedad de Meta, ya trabaja en el envío de archivos de hasta dos gigas, una opción que desde hace ya bastante tiempo lleva incorporada Telegram, su principal competidora. Te contamos todo lo que sabemos sobre esta nueva incorporación que permitirá enviar archivos grandes sin tener que utilizar otros medios adicionales.

Más tamaño en adjuntos de WhatsApp

Según hemos sabido gracias al portal de versiones beta de WhatsApp en Twitter, Argentina ha sido el país elegido para realizar este tipo de pruebas. De momento se trata de eso, de unas pruebas que están solo disponible para algunos testers del país sudamericano, tanto en iOS como Android.

WhatsApp is testing sharing media files up to 2GB in size!

WhatsApp is now starting a test that lets people share media files up to 2GB in size in Argentina!https://t.co/s07pNVEIjt

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 26, 2022