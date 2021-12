¿Recuerdas cómo era Internet a finales de los 90? Los más afortunados utilizaban una módem de 56 kbps, que obviamente no permitía una trasferencia de datos rápida. Descargar una canción de 3 MB tenía un coste en tiempo mayor a los 4 minutos, y todo eso si había suerte y no entraba una llamada telefónica, que hacía que la conexión se perdiera y tuviéramos que empezar de nuevo.

Actualmente todo eso ya no existe, pero enviar archivos grandes puede suponer un inconveniente a pesar de tener fibra óptica. ¿Por qué? Porque cualquier grabación de vídeo puede ocupar varios cientos de MB. Los clientes de correo electrónico además limitan el espacio que puedes incluir como adjunto, siendo 25 MB lo habitual. Finalmente, que alguien se encuentre en su correo con un archivo gigante no es de lo más decoroso. ¿Qué hacer? Estas 2 alternativas son las más sensatas que puedes emplear desde este momento.

Cómo enviar archivos grandes por Internet

La opción que más fuerza toma es esta web y que debes guardar en Favoritos, WeTrasfer. No es más que una forma de enviar archivos grandes sin necesidad de saturar la bandeja de entrada de quien lo recibe. Su funcionamiento es simple. Toma nota y sigue estos pasos para tener éxito.

Tras aceptar los términos y condiciones de la web, se abre una ventana como la que te ponemos aquí.

Escribes el correo electrónico del destinatario, pueden ser varios, tu correo electrónico y el título de lo que deseas enviar. Por ejemplo, «Cumpleaños Marga». El campo de mensaje puede quedarse en blanco, pero lo ideal es poner un texto que sirva de orientación tipo: «Hola Juan, te mando el vídeo del cumple que grabé ayer. Un abrazo». Con WeTransfer puedes enviar archivos de hasta 2GB. Ahora, en la parte de arriba verás el epígrafe «Subir archivo». Solo tienes que seleccionar ese archivo de la carpeta o lugar de tu ordenador en el que lo tengas y esperar a que se suba. El tiempo variará según la velocidad de tu conexión y el peso del archivo.

Recibirás un e-mail antes de enviar el archivo con un código de verificación numérico. este paso es necesario y supone una garantía de seguridad antes de que ese archivo salga de tu ordenador.

Una vez que el archivo haya sido subido, solamente tendrás que darle a «Enviar», así de sencillo. Tu destinatario recibirá un e-mail con un enlace de descarga válido por 7 días. Es decir, no recibe el archivo en sí, sino la forma de descargarlo. Con lo cual, no se satura su bandeja de entrada y tiene la posibilidad de descargarlo cuando lo desee. Como experiencia personal, es muy recomendable que digas a los destinatarios que no conocen WeTransfer que van a recibir un correo y les proporciones las instrucciones. Muchas personas pueden verlo como algo de propagando o llegarles directamente a la carpeta SPAM.

We Transfer también tiene una versión de pago, cuya diferencia radica en que los archivos puede ser mayores de 2 GB, pero para un usuario estándar tiene más que suficiente con la versión gratis. Se trata de una de las propuestas más inteligentes.

¿Alguna manera más?

Si utilizas servicios de almacenamiento de archivos en la nube como DropBox, OneDrive, Mega o iCloud y guardas allí tus archivos, estos servicios te ofrecen la posibilidad de transformar el archivo a un enlace que puedes enviar por correo. De esta manera, el intercambio de archivos se hace de manera rápida, al igual que hace WeTransfer.

De estas dos formas puedes enviar archivos grandes por internet sin necesidad de saturar el correo de nadie y de una forma cómoda y gratuita.