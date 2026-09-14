Dyson W1 PencilWash, la fregona eléctrica que ya no mezcla la suciedad seca con la húmeda

Dyson ha presentado la W1 PencilWash, la nueva generación de su gama de fregonas eléctricas ligeras. El objetivo declarado por la marca es mejorar la potencia de fregado y, sobre todo, cambiar la forma de vaciar el cabezal, uno de los puntos que peor suele llevar este tipo de aparatos. El formato se mantiene fiel al PencilWash original, fino y manejable, pero el rodillo y el sistema de recogida de suciedad son nuevos. Es la parte del producto donde Dyson concentra casi todos los cambios de esta generación.

Un rodillo que absorbe más para dejar el suelo casi seco

El rodillo incorpora ahora 84.000 filamentos de microfibra, un 16% más que en el modelo original, lo que lo convierte, según Dyson, en el cabezal más absorbente que ha montado nunca en una fregona eléctrica. La marca asegura que esto le permite levantar tanto la suciedad seca como los líquidos derramados y las manchas más resistentes.

El agua limpia se renueva a través de 12 puntos de hidratación repartidos por el rodillo, para repartir la humedad de forma uniforme de principio a fin. El resultado, según la compañía, es un suelo hasta un 50% más seco que el que dejaba el PencilWash anterior, con menos marcas de agua al terminar.

El truco para que el pelo largo no se enrede en el rodillo

El rodillo integra cerdas de nailon pensadas para recoger pelo, incluido el que está mojado, que suele ser el más difícil de levantar. Justo detrás se sitúa un nuevo cepillo antienredos que impide que los pelos se enrollen en el eje, incluso si miden hasta 35 centímetros.

Vaciar el cabezal sin mezclar lo mojado con lo seco

La otra novedad relevante está en el propio cabezal, que ahora separa los residuos húmedos de los secos en el momento de recogerlos. Esto permite vaciarlo de forma más higiénica, sin tener que meter las manos entre pelo y agua sucia a la vez.

El nuevo diseño elimina además los conductos internos del cabezal anterior, un punto donde solía acumularse suciedad y que acababa obstruyéndose con el uso. Según Dyson, el resultado es un vaciado y una limpieza más rápidos que en el PencilWash original.

Un mango fino como un lápiz que se cuela bajo los muebles

El W1 PencilWash mantiene el mango ultrafino de 38 milímetros de diámetro que dio nombre al modelo original. El conjunto pesa 2,4 kilos en total y solo 470 gramos en la mano, lo que facilita manejarlo con un simple giro de muñeca.

El cabezal se inclina hasta quedar completamente plano, con una altura de apenas 75 milímetros, pensada para fregar debajo de sofás, camas o muebles bajos sin perder rendimiento en esas zonas.

Toda la casa fregada sin tener que rellenar el depósito

El depósito de agua limpia tiene una capacidad de 300 mililitros, con los que Dyson asegura que se pueden limpiar hasta 320 metros cuadrados de suelo. La batería ofrece 45 minutos de autonomía y es intercambiable, así que se puede seguir fregando con una segunda batería cargada sin esperar a que termine de cargarse la primera.

El aparato incorpora dos modos de hidratación para ajustar la cantidad de agua según el tipo de mancha o de superficie, desde salpicaduras pequeñas hasta manchas resistentes, buscando un secado rápido y sin marcas al terminar.

Disponibilidad y precio

El Dyson W1 PencilWash ya está a la venta en la web oficial de la marca a un precio de 349 euros. Quien quiera completar la limpieza puede añadir la solución Dyson 02 Probiotic, compatible con todas las fregonas eléctricas de la marca y presentada como una fórmula sin espuma, segura para mascotas y niños.