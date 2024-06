Dos gadgets imprescindibles para proteger tu hogar en las vacaciones de verano

La proximidad de la llegada de las vacaciones hace que muchos de nosotros nos preocupemos por dejar nuestra vivienda sola. Sin embargo, podemos encontrar gadgets que puedes instalar por ti mismo y que son una excelente ayuda para proteger tu hogar. Voy a recomendarte dos de ellos, y además, su instalación no puede ser más simple. Sin lugar a duda, proporcionan una capa extra a la seguridad en tu vivienda.

Gadgets para proteger tu hogar

El primero de ellos es una cámara de exteriores a la cual dediqué un artículo. Es la eufy Security SoloCam S340, un dispositivo, que a medida que lo voy utilizando, me doy cuenta de lo útil que es. En primer lugar, porque cuenta con visión de 360° y un pequeño panel solar que alimenta una batería. Solamente son necesarias dos horas de exposición al sol para que tenga energía durante toda la jornada. Esta cámara de videovigilancia está pensada para aguantar las inclemencias meteorológicas, de hecho, esta diseñada para nuestro jardines o terrazas.

Lo que más me gusta de la videocámara, es que su integración con la aplicación móvil es perfecta, enviándome notificaciones cada vez que se genera una alerta. El cabezal de la cámara sigue los movimientos de personas, coches, mascotas y no solamente son un gran elemento disuasorio, también permite vigilar lo que hacen los más pequeños en los exteriores. La eufy Security SoloCam S340 puede adquirirse en Amazon por un precio de 129,99 euros, y puedo decirte con total confianza que se trata de uno de los productos a tener en cuenta si deseas que tu vivienda esté protegida durante tus vacaciones.

Lo que todo lo ve

El segundo dispositivo es uno de los que se está poniendo más de moda en la actualidad, hablo de la mirilla inteligente EZVIZ DP2C. Este dispositivo actúa como una medida tradicional, pero con la diferencia de tratarse de un producto que va mucho más allá. En la parte interior de la puerta tendremos una pequeña pantalla con la que podemos observar todo lo que ocurre afuera. Pero las ventajas no acaban aquí, ya que cuenta con detección de movimiento y el paso de cualquier persona quedará notificado en la aplicación móvil. De todas maneras que podrás verlo en tiempo real o bien, más adelante. La mirilla tiene la opción de grabar todo lo que ocurre fuera.

Además, la mirilla permite atender la puerta, incluso si no te encuentras en casa. Algo muy útil no solamente para saber lo que ocurre fuera o si alguien está merodeando, sino para poder atender a la persona que está en la puerta mediante la aplicación móvil. Sí, la mirilla cuenta con un altavoz que permite la comunicación. Por un precio de 129 €, la tranquilidad está garantizada cuando no estás.

Este verano disfrutas de tus vacaciones fuera de casa con estos dos gadgets que te ayudan a proteger tu hogar y que no requieren una instalación compleja en ningún caso. Puede evitar muchos sustos y sobre todo, ser un elemento disuasorio de primer nivel.