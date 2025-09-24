Desvelamos el truco secreto para leer los WhatsApp eliminados: no hay marcha atrás

WhatsApp tiene un truco para poder recuperar los mensajes que han sido borrados previamente. La aplicación, propiedad de Meta, permite poder ver comunicaciones pasadas gracias a la copia de seguridad o activando las notificaciones, sólo aplicable para móviles Android. Esto también repercute en los mensajes recibidos que han sido borrados al instante por parte del emisor. Consulta en este artículo cuál es el truco para recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp.

WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible para miles de personas en todo el mundo y los datos lo dejan claro: en la presentación de los resultados anuales desde Meta se anunció que a final de año se llegará a los 3.000 millones de usuarios al día. Por ello, desde la empresa también propietaria de Facebook e Instagram, siguen trabajando para mejorar la experiencia de sus usuarios, que en España son más de 30 millones.

Una de las novedades recientes de WhatsApp tiene que ver con la posibilidad de eliminar los mensajes escritos en una conversación. Pulsando sobre el mensaje, desde hace unos meses se ofrece a los usuarios la posibilidad de borrar al segundo una palabra o texto escrito de forma previa. Si alguna vez te ha picado la curiosidad de poder leer los mensajes que un amigo ha borrado después de escribir, tienes que saber que se puede gracias a este truco que se ha hecho viral en las redes sociales.

El truco de WhatsApp para recuperar mensajes

Aplicar este truco para ver los mensajes eliminados de WhatsApp es más sencillo en los teléfonos Android, ya que se podrá hacer desde los ajustes de un dispositivo. En esta sección hay que dirigirse a «Notificaciones» y posteriormente a «Ajustes avanzados». Acto seguido, encontrarás la pestaña de «Historial de notificaciones» y tendrá que ser activada para recibir todos los inputs que lleguen al teléfono desde cualquier aplicación.

Esto hará que todos los mensajes se queden registrados en tu teléfono y lo podrás ver aunque el emisor lo haya borrado. Inclusa si dura un segundo en la aplicación, la notificación te llegará y podrás leer lo que esta persona ha escrito.

En iPhone también hay otro truco para recuperar los mensajes borrados, pero esta operación entraña más dificultad. Esta acción tiene como objetivo recuperar tus antiguos mensajes borrados y no los que ha escrito otra persona, aunque también puede servir. Todo tiene que ver con la famosa copia de seguridad de la cuenta de WhatsApp en estos dispositivos.

Para poder recuperar el mensaje, la copia de seguridad ha tenido que ser realizada antes de que el mensaje fuera eliminado. De esta forma, podrás recuperar todos los mensajes que hayas eliminado de forma previa y también los que han quedado registrados en el teléfono. Para restaurar la copia de seguridad, tendrás que desinstalar la aplicación y volverla a instalar. Para realizar esta acción tendrás que seguir con los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp e ir a «Ajustes».

Acceder a la sección «Chats» y seleccionar la opción de copia de seguridad.

Seleccionar la opción para guardar la copia en tu dispositivo.

Esta copia de seguridad te permitirá recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp, algo que te puede ser útil si quieres recuperar conversaciones pasadas.

Cuidado con algunas aplicaciones

Los expertos también aseguran que para intentar recuperar los mensajes borrados en WhatsApp no hay que acudir a aplicaciones externas que pueden desembocar en una estafa. Por ello, las personas que quieran realizar esta acción tienen que tener claro que este truco se podrá realizar desde la misma aplicación WhatsApp sin la necesidad de acudir a otras páginas en las que te puedes encontrar con un malware que es la puerta abierta de los ciberdelincuentes a tus datos personales.