Debate servido: ¿son seguros los patinetes eléctricos?

De manera frecuente estamos al tanto de percance o accidentes producidos por patinetes eléctricos y siempre surge el mismo mantra, «los patinetes son peligrosos». ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es realmente así? Arrojamos algo de luz sobre este aspecto tan de actualidad.

La seguridad de los patinetes eléctricos

En primer lugar, hay que reseñar que la circulación de este tipo de vehículo se encuentra regulada por la Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT. Por tanto, hay que atenerse a esta normativa. Las recomendaciones de la DGT son muy claras en pos de la seguridad de todos. Ya se sabe, prohibición de circular por las aceras, uso recomendable de casco, no superar los 25 km/h… y sobre todo, mucho sentido común.

Los patinetes son un vehículo con mucho éxito entre la gente joven, la más propensa a tomarse las normas con laxitud o incluso, a desconocerlas. Por eso, el índice de siniestros ocurridos con estos VMP es alto. De ahí a decir que sean peligrosos hay un trecho. Pero es una realidad que los accidentes ocurren, queramos o no

Los patinetes conviven con el resto de vehículos en ciudades, y no siempre por el recomendable carril bici. Por tanto, son un elemento muy vulnerable en muchos casos, al igual que las bicicletas. La razón es simple, no hay ningún chasis protector, por lo que una caída siempre suele tener consecuencias.

Pero es cierto que, y sin querer generalizar, muchos usuarios piensan que se trata de un vehículo ajeno a normas, ágil de conducir y que se mete por cualquier lugar. No, eso no es así, llevar un patinete implica una responsabilidad alta, ya que podemos causar daños a otros usuarios de la vía o a nosotros mismos.

Uno de los problemas o lagunas de la legislación es no imponer el casco obligatorio, algo que se deja a criterio del usuario o de la normativa municipal, al igual que un seguro de responsabilidad civil. El casco salva vidas siempre, y una traumatismo craneoencefálico es más que probable al caer. Con respecto al seguro, por un precio muy asequible se cubren los daños que puedas causar a los demás usuarios o a otros bienes. Pienso que la legislación debiera apostar por la obligatoriedad siempre, y no dejarlo a criterio de las ordenanzas municipales.

Cuidar de nuestro vehículo

Los patinetes son vehículos seguros, aunque este hecho también dependerá del estado del mismo. Que la frenada sea eficiente, que cuente con elementos para ver y ser vistos y, sobre todo, que ofrezca aun mínimo de garantías en cuanto a su conducción. Otra de las costumbres arraigadas es la de trucar el sistema de empuje para que entregue una velocidad mayor. Esto tiene mucho riesgo. Por un lado, la normativa expresa que no se pueden superar los 25 km/h y por otro, lo más probable es que se acorte la vida útil del patinete, cuyo motor no está diseñado para entregar más potencia. De remate, la garantía queda anulada.

Conducir un patinete implica mucho sentido común. Nada de móvil ni de ir escuchando música cuando se circula. Y, por supuesto, quitarnos de la cabeza que se trata de un vehículo inocuo, que es un juguete con el que haces lo que deseas. No, los patinetes eléctricos no son peligrosos, son las actitudes irresponsables las que los convierten en instrumentos para causar daño o lesionarse. Por eso, cuando alguien me habla de peligrosidad, le digo que piense cuando la bicicleta apareció en escena hace más de 120 años. Supongo que dirían lo mismo, pero estas nuevas formas de moverse son una realidad.