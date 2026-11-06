¿Compras ya el iPhone Duo o esperas al que quizá traerá Face ID?

Tengo un iPhone Duo y reconozco que lo que más echo de menos es Face ID. Apple ha tardado años en lanzar un plegable y, cuando lo ha hecho, se lo ha dejado por el camino. El primer iPhone plegable se puso a la venta en España el 23 de octubre desde 2.339 euros. Quien ya lo ha comprado convive con sus virtudes y con sus fallos. Quien aún no, se pregunta si merece la pena esperar a una segunda generación que, por ahora, solo existe en filtraciones.

Mucha pantalla y unos cuantos peajes

El Duo mide 5,4 pulgadas con el móvil cerrado y abre una pantalla interior de 7,6 pulgadas, que según Apple es un 50 % mayor que la del iPhone 18 Pro Max. Funciona como una tablet pequeña cuando hace falta y como móvil convencional el resto del tiempo.

Los hándicaps empiezan por el peso, con 254 gramos, el iPhone más pesado hasta la fecha. Siguen con una cámara doble sin teleobjetivo dedicado y con la ausencia de ranura para SIM física, porque solo admite eSIM. Además que algunas aplicaciones de terceros aún no están optimizadas para la pantalla grande.

La pantalla interior es el otro punto delicado. Tras el lanzamiento circularon imágenes de grietas y líneas a lo largo del pliegue, y Apple ha reconocido que algunas unidades presentan problemas y las sustituirá a través de AppleCare. El precio no ayuda a perdonar fallos. La versión de 256 GB cuesta 2.339 euros, la de 2 TB llega a 3.839 y el Duo sale casi 900 euros más caro que un iPhone 18 Pro.

Un Face ID que se hace esperar

El Duo se desbloquea con Touch ID en el botón lateral, tanto abierto como cerrado, o con el Apple Watch. Es, con diferencia, lo que más echo de menos, y quien venga de un iPhone con Face ID notará el paso atrás. Todo apunta a que la razón es el grosor, de apenas 5,2 milímetros con el móvil abierto. Aun así, es una de las carencias más señaladas del modelo.

Un sucesor que solo existe en filtraciones

La segunda generación lleva tiempo en los calendarios de los analistas. Ming-Chi Kuo hablaba hace más de un año de un segundo plegable para la segunda mitad de 2027, y Mark Gurman, de Bloomberg, sitúa su presentación en el otoño de 2027.

Gurman asegura, además, que Apple ya prueba prototipos del Duo 2 con el sensor de Face ID escondido bajo la pantalla exterior. No se sabe si el sistema funcionaría también con el móvil abierto.

Ahora bien, el propio Gurman reconoce que el diseño no está cerrado y que, si hay retrasos, Face ID podría esperar a una tercera generación. En septiembre ya apuntaba a ese tercer modelo para Face ID y para un teleobjetivo. Apenas hay filtraciones contrastadas sobre otras mejoras. Se habla de la vuelta del botón de acción, ausente en el primer modelo, pero nada más concreto.

Cuánto puede costar la espera

Del precio del Duo 2 obviamente no hay nada, y las pistas apuntan en direcciones opuestas. Kuo calculaba que la producción podía pasar de hasta cinco millones de unidades en 2026 a hasta 20 millones en 2027, una escala que suele abaratar costes.

Antes del lanzamiento se publicó, además, que Apple asumía parte del coste del primer modelo para contener su precio. Es un esfuerzo que quizá no repita con un sucesor que añadiría Face ID, así que a falta de datos lo prudente es no contar con una rebaja.

Dos tipos de comprador, dos respuestas

Quien necesita un plegable ya, o sustituye un móvil que no da más de sí, puede comprar el Duo sabiendo lo que trae y lo que no. El Touch ID funciona, la pantalla grande cambia el uso diario y Apple ha dicho que reemplazará las unidades con problemas de pantalla.

Quien usa Face ID a diario, desconfía de las primeras unidades de un diseño nuevo o no tiene prisa tiene motivos para esperar. Eso sí, la espera es larga, casi un año si el calendario se cumple, y el premio no está asegurado.

El Duo ya es una opción razonable para quien no pueda esperar. Quien pueda tendrá tiempo de ver si Face ID llega de verdad y cómo envejece el pliegue de las primeras unidades.