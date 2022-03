La cobertura de telefonía móvil de un operador depende de diversos factores. Tanto la orografía del terreno como el número de antenas instaladas terminarán dando como resultado que un operador tenga mejor cobertura en ciertas zonas que otras. Te invitamos a descubrir una web en la cual, de un solo vistazo, puede saber cuál es la cobertura en un mapa de los 4 operadores de telefonía móvil en España. Esta información puede ser de muchísima utilidad antes de contratar una línea de telefonía móvil, ya que puedes encontrarte con la sorpresa de que en tu zona no dé el servicio que estás esperando.

El mapa de la cobertura en España

La web nperf posibilita que, de una manera rápida y de un solo vistazo, puedas ver la cobertura de estos operadores en cualquier punto de la península y de las islas. Podrás ir haciendo zoom en el mapa para aproximarte a una zona concreta y descubrir cuáles son los operadores que ofrece mejor cobertura en un sitio. Como se puede comprobar, la cobertura de los operadores no es igual en un mismo lugar. Por eso, antes de elegir uno en concreto, es conveniente saber cuál es el que te va a dar mejor servicio.

Hay que ser especialmente sensible en la zona rurales, ya que aquí la cobertura suele ser más pobre y hay auténticas calvas en los mapas en los cuales la señal es inexistente o llega muy débil. Si tu deseo es montar un negocio y contar con una línea de telefonía móvil, debes tener en cuenta este aspecto si vives en una zona en la que la cobertura no sea la mejor. Si se da el caso de que tu proveedor no te da el servicio adecuado, siempre puedes consultar el mapa para ver si alguno de la competencia sí que lo hace. Si te encuentras en esa situación, lo mejor es que comiences un proceso de portabilidad hacia un operador con mejor señal.

Resulta paradójico ver cómo en las grandes poblaciones podemos disponer de la tecnología 5G, que permite navegar por Internet a altísimas velocidades, en contraposición con otras en las que no es posible mantener una simple conversación telefónica. Por eso, un vistazo al mapa de cobertura de telefonía móvil en España para tener muy claro qué operador elegir y cuál será el que nos va a proporcionar un mejor servicio. Dar un paso en falso implica que deba realizar el proceso de portabilidad.