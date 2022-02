La tecnología 5G permite unas comunicaciones rápidas y ahora está a alcance de todos. Comprar móviles 5G baratos es ya una realidad, por lo que no necesitas gastar mucho para conseguir un dispositivo que te permita disfrutar de una velocidad alta. Hemos hecho un repaso por Amazon para encontrar los mejores dispositivos que no te costarán mucho. Si tu operador ofrece ya 5G en tu localidad, es el momento de dar el paso y comprar un teléfono con 5G. Vídeos que no se atascan, juegos online que fluyen y una mejora en la calidad de las comunicaciones son solo algunas de las ventajas.

Móviles 5G baratos para comprar ya

Samsung Galaxy A22 5G

El fabricante surcoreano está vendiendo este dispositivo como si fueran churros. Razones no le faltan , ya que además de contar con 5G dispone de una buena pantalla de 6,6 pulgadas, sistema triple de cámaras y batería de 5000 mAh, que proporciona horas y horas de rendimiento. Lo mejor es su precio, 199 euros. En relación calidad-precio es único.

TCL 20 R 5G 128GB

La propuesta más económica llega de la mano de TCL. Por 159 euros cuentas con teléfono dual SIM, 4500 mAh de batería, 128 GB de memoria y 4 GB de RAM, además de, por supuesto, 5G. Para quienes tengan un presupuesto ajustado quizás no haya nada mejor, se trata de un conjunto muy equilibrado que no te va a dejar mal sabor de boca.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G

Xiaomi coloca este dispositivo en el listado. 202 euros para un móvil muy bien equilibrado, con una espectacular pantalla de 6,6 pulgadas, procesador Mediatek Dimensity 810 2.4GHz y cámara dual de 50 mpx. Gracias a haber incorporado módem 5G, tienes todo lo que necesitas por mucho menos de lo que pensabas. Xiaomi nunca defrauda, y en este caso, menos.

realme GT Master Edition

Finalizamos con un teléfono que hará las delicias de los más jugones. Un increíble procesador que ofrece un rendimiento elevado. Disfrutarán no solo de 5G, sino de una pantalla de 6,43 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM y se carga al 100% en solo 33 minutos. Llévatelo a casa por solo 254 euros.

Estos móviles baratos con 5G posibilitan disfrutar de una tecnología que está al alcance de todos. Unos teléfonos que destacan por ser unas propuestas interesantes para acceder a las redes más rápidas. ¿Deseas ver YouTube sin que se atasque? Cualquiera de estos teléfonos puede valerte para hacerlo posible.