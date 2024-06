¿Cómo paso Bizum de un banco a otro? Lo que debes saber

Bizum ha convertido en una herramienta perfecta para hacer pagos instantáneos, evitando las transferencias bancarias. Solamente hace falta estar dado de alta en el servicio para poder disfrutarlo. En la actualidad son 35 las entidades bancarias que están asociadas a Bizum, pero puede surgir la duda de si vas a perder Bizum si cambias de un banco a otro. En este artículo te voy a explicar, por experiencia propia, cómo es el proceso de cambiar Bizum si cambias de banco. Es más sencillo de lo que puedas imaginar.

Cambio de banco, ¿y Bizum?

En primer lugar, si deseas cambiar de una entidad bancaria a otra y no quieres perder Bizum, debes cerciórate que la entidad de destino acepta esta modalidad de pago. Este es el listado actualizado a junio de 2024 de todas las entidades que aceptan Bizum en España.

1. Abanca

2. Arquia banca

3. Banca March

4. Banca Pueyo

5. Banco de Depósitos

6. Banco Mediolanum

7. Bankinter

8. B100

9. Cajalmendralejo

10. Caja de ingenieros

11. Caja Rural

12. Caixa Guissona

13. Caixabank

14. Caixa Ontinyent

15. Cajasur

16. CBNK

17. Colonya Caixa Pollença

18. Crèdit Andorra

19. Deutsche Bank

20. Evo Banco

21. Eurocaja Rural

22. Grupo Cooperativo Cajamar

23. Imagin Bank

24. ING

25. Kutxabank

26. Laboral Kutxa

27. Morabanc

28. myandbank

29. N26

30. Openbank

31. Renta4

32. Sabadell

33. Santander

34. TargoBank

35. Unicaja

Cómo dar de alta Bizum

Debes saber que Bizum se asocia a nuestro DNI, no a nuestro número móvil. Así que, si cambias del banco X al banco Z y el banco de destino también tiene Bizum simplemente debes hacer lo siguiente para que pueda seguir utilizando este servicio.

Una vez que ya estés dado de alta como cliente en esa entidad bancaria, busca dentro de la aplicación la opción Bizum. Te dirá que no lo tienes activado con esa entidad, algo obvio, ya que lo tienes con la cuenta antigua del otro banco. Pero también encontrarás la opción de dar de alta Bizum automáticamente en esa nueva entidad. Para ello, teclea tu número de teléfono asociado a Bizum y ya el sistema se encarga de todo. Es decir, en tu antiguo banco no tienes que dar de baja Bizum, sino que es un proceso que se realiza fácilmente y que además, no lleva más de un minuto.

Una vez que te aparezca el mensaje de confirmación de que ya tienes Bizum activado en tu nuevo banco, podrás comenzar a utilizar este servicio de envío de dinero como siempre, mientras que en el antiguo ya no lo tendrás disponible. Puedes cambiar Bizum independientemente del banco que utilices, ya que se trata de un proceso muy rápido, pero nunca puedes tenerlo activo en más de una entidad bancaria a la vez.

Bizum ha conseguido revolucionar la manera en que enviamos pagos a amigos o familiares, pero también se utiliza para pagar en algunos comercios, abonar impuestos e incluso, hacer donaciones a organizaciones no gubernamentales.