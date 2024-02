Cómo darle vida a tus estados de WhatsApp para hacerlos interesantes

Los estados de WhatsApp se han convertido en una manera excelente de comunicar una idea, un pensamiento o, simplemente, dar a conocer algo interesante del lugar en el que nos encontramos. Aunque elaborar un estado de WhatsApp es sencillo, es cierto que podemos podemos aplicar una serie de trucos para que pase a ser algo mucho mejor. Te invito a conocer unos consejos útiles para que tus estados de WhatsApp vayan a otro nivel.

Cómo mejorar tus estados de WhatsApp

En primer lugar, piensa que la intención de un estado de WhatsApp es ser comunicativa o informativa. Por eso merece la pena dedicarle algo de tiempo a hacer algo que cumpla con su cometido. A la hora de publicar un estado de WhatsApp, estos factores tienen un importante peso específico.

Fotografía: lo habitual es utilizar una fotografía propia con la que estamos manifestando algo. La calidad de esa foto va a mejorar muchísimo si dedicas un minuto a realizar algún proceso de edición con cualquiera de las aplicaciones gratuitas que puedes encontrar para tal fin. Piensa que una fotografía con algo de edición, causará un impacto mucho más positivo.

Vídeo : un vídeo también, que es una opción excelente a la hora de comunicar. Si tu vídeo es muy pesado puedes pasarlo a formato GIF automáticamente en WhatsApp . Eso sí, no tendrá audio, pero será bastante más sencillo de reproducir. Para pasarlo a este formato, lo único que debes hacer es seleccionar esta opción justo antes de publicar el estado, la encontrarás en la parte superior derecha.

: un vídeo también, que es una opción excelente a la hora de comunicar. Si tu vídeo es muy pesado puedes . Eso sí, no tendrá audio, pero será bastante más sencillo de reproducir. Para pasarlo a este formato, lo único que debes hacer es seleccionar esta opción justo antes de publicar el estado, la encontrarás en la parte superior derecha. Textos: muchas personas gustan de poner una cita tomada de otra persona o propia, como reflexión. En este caso, la combinación del color del fondo, el tipo de letra y el color de esta son también fundamentales. Si tienes alguna duda ortográfica, puedes recurrir un truco muy sencillo, copiar y pegar tu frase en Google y ver si hay algún tipo de variación con respecto a la que había escrito.

Usos que puedes darle a tus estados

Generalmente, se tiene la percepción de que se utiliza los estados de WhatsApp como un pequeño Instagram, es decir, da a conocer algo que nos apetece, un paisaje de ensueño, una vivencia… Pero también le puede sacar mucho partido a WhatsApp si lo utilizas como pequeño tablón de anuncios. Si quieres vender algún objeto o solicitar algo a tu grupo de conocidos, que no te quepa duda de que los estados de WhatsApp son ideales. En este último caso puedo dar fe que me sirvió cuando sufrí un el pasado abril un accidente que me llevó directamente al hospital. Por delante tenía un ingreso de una semana y solamente llevaba mi teléfono encima. Utilicé el estado de WhatsApp para solicitar a mis contactos que alguien me llevase un cable y un cargador de teléfono al hospital. Sí, funcionó.

Lo que no debe ir en tus estados

El sentido común es lo que debe imperar a la hora de publicar estado de WhatsApp. No deja de ser una tribuna que tiene el alcance que desees darle, recuerda el artículo en el que te muestro cómo no mostrar tus estados de WhatsApp a todos tus contactos.

Un estado de WhatsApp nunca se utilizará para publicar algo de mal gusto o que pueda sentar mal alguno de tus contactos, sobre todo, si sabes que va a ser así. También es necesario incidir, sobre todo por lo que veo, que los estados de WhatsApp no son lugares en los que colgar contenidos de menores, ni tampoco el de personas que no te hayan dado su autorización para salir. La privacidad de terceros es extremadamente importante.

Con todo esto, los estados de WhatsApp son una herramienta fantástica para mostrarnos durante 24 horas. De que aparecieron en el año 2017 han ido ganando en funcionalidades y son el lugar perfecto en el que podemos ir describiendo nuestro día a día.