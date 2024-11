Cómo conseguir 2 meses gratis de YouTube Premium en Android

¿Deseas disfrutar de las ventajas de YouTube Premium sin pagar nada?Google te permite obtener dos meses gratis de esta suscripción si sigues unos simples pasos desde la aplicación Google Play Store en un dispositivo Android. Este tutorial te explico cómo hacerlo de forma sencilla y efectiva, y recuerda, una vez que consigas la suscripción, podrás disfrutar de YouTube Premium gratis en cualquier dispositivo, como tu televisor, iPad u ordenador.

Consigue 2 meses gratuitos de YouTube Premium

Para empezar, necesitas tener un móvil Android y acceder a la aplicación Google Play Store. Busca su icono en el menú de aplicaciones de tu dispositivo y ábrela.

Accede a tu perfil

En la esquina superior derecha de la pantalla, verás el icono de tu perfil, es decir, la foto que tengas seleccionada. Pulsa sobre este icono para acceder a las opciones de tu cuenta.

Entra en la sección de Play Points

Una vez dentro de tu perfil, selecciona la opción «Play Points». Este sistema de puntos de Google Play recompensa tus compras en la tienda y ofrece distintas promociones y beneficios. En esta captura verás que yo ya soy miembro de ese programa, pero no vas a tener problema para darte de alta y conseguir 2 meses gratis de YouTube Premium.

Dirígete a la pestaña de Ventajas

Dentro de Play Points, encontrarás varias pestañas en la parte superior. Selecciona «Ventajas» para ver las ofertas y beneficios disponibles para tu nivel actual en Play Points.

Busca la oferta de YouTube Premium

En la sección de «Ventajas», desplázate hasta que veas la promoción de YouTube Premium. La oferta indica que puedes conseguir dos meses gratis de YouTube Premium y es válida hasta el 31 de enero de 2025. Haz clic en la oferta para ver más detalles.

Revisa las condiciones y reclama tu oferta

Antes de hacerlo, asegúrate de revisar las condiciones. Esta promoción solo está disponible para nuevos usuarios de YouTube Premium y requiere una cuenta de facturación en Google Play. Pulsa el botón “Reclamar” para activar los dos meses gratuitos. Una vez confirmada, la suscripción se activará automáticamente en tu cuenta.

¿Qué debes tener en cuenta?

Si ya has sido suscriptor de YouTube Premium anteriormente, la oferta no estará disponible para ti. Al finalizar el período gratuito, se aplicará el precio mensual de la suscripción, por lo que, si no deseas continuar, puedes cancelar antes de que acaben los dos meses sin penalización, pero seguirás disfrutando del servicio sin coste.

Esta oferta es una excelente oportunidad para probar YouTube Premium gratis. Gracias a esta suscripción, podrás ver tus vídeos favoritos sin interrupciones de anuncios, escuchar música sin anuncios y disfrutar de contenido en segundo plano. Ademas, incluye la app YouTube Music Premium. No olvides que puedes cancelar antes de que termine el período gratuito si decides no continuar.