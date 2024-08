Cómo ajustar la privacidad de tus estados de WhatsApp en Android

Hay que reconocer que nos encanta utilizar los estados de WhatsApp. Permanecen activos durante 24 horas, incluso los podemos eliminar antes. En los estados de WhatsApp compartimos alguna imagen, una frase, un vídeo o un pensamiento. Quiero mostrarte cómo ajustar la privacidad de los estados de WhatsApp si utilizas un teléfono Android.

No muestres todo a todos en WhatsApp

En primer lugar, es conveniente saber que los estados de WhatsApp se muestran por defecto a todos tus contactos. Si publicas uno, todas aquellas personas que tengas en tu agenda, verás lo que has compartido. sin embargo, muchas veces es conveniente que algunas personas que tenemos en WhatsApp no vean nuestras actualizaciones de estado, sea por la razón que sea. No queremos dar una información a alguien en concreto, además, es un ejercicio muy sano hacerlo. Pongamos el caso de que no desees que tu jefe se entere por donde estás de vacaciones, o que tu ex pareja sepa de tus movimientos. Si tienes un teléfono Android, esta es la manera de ajustar la privacidad de tus estados de WhatsApp.

En primer lugar, abre WhatsApp y pincha sobre los tres puntos que vas a ver en la esquina superior derecha, una vez ahí selecciona Ajustes. La segunda pestaña es la referida a la privacidad, y es la que nos interesa. Pulsa sobre ella.

Ahora verás que la cuarta pestaña es la referida a Estado. Ahí es donde puedes realizar los ajustes correspondientes, así que pulsa sobre ella.

Como te comenté, la opción “Mis contactos» es la que aparece de manera predeterminada. Las que nos interesan son las otras dos de abajo. La primera se llama “Mis contactos, excepto”. Si escoges esta, todos tus contactos verán tus estados, excepto las personas que hayas incluido en la lista. No hay límite, así que actúa como creas conveniente.

La siguiente opción es la de “Solo compartir con”. Aquí nadie verá tus estados de WhatsApp, excepto las personas que estén incluidas en esa lista. Es muy útil si quieres compartir como estado un momento de celebración de fiesta y solamente quieres que lo vean los asistentes. O bien, que desees comunicar algo públicamente, pero que sea un grupo de elegidos los que tengan la opción de verlo.

Lo mejor de los ajustes de privacidad de WhatsApp, tanto en Android como en iPhone, es que pueden variarse todas las veces que desees y así proporcionar la información justa en cada momento. Tal y como comento muchas veces, no es necesario que vayas proporcionando tanta información a todo el mundo a la vez y guardarse ese bajo la manga siempre es un punto muy a tu favor.

Ahora ya sabes cómo ajustar la privacidad de tus estados WhatsApp en tu teléfono Android, así que no dudes en utilizar esta posibilidad para que solamente aquellas personas que desees vean tus estados.