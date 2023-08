Chippio, o cómo es posible hacer una carga inteligente de tu coche eléctrico

Chippio es compañía eléctrica diferente que aboga por la transparencia, y que ha lanzado recientemente el servicio Smart Charging, una herramienta carga inteligente que automatiza la carga de vehículos eléctricos en las horas más baratas. Hemos hablado con Pol Brau, responsable de Crecimiento y Desarrollo de la compañía, para conocer más sobre la propuesta que está haciendo cambiar los hábitos de carga de muchos usuario de coches eléctricos.

Chippio: la nueva forma de recargar

El coche eléctrico es una realidad, ¿hay una preocupación por parte de los usuarios en cuanto al precio que pagan por recargarlo?

Tras una reciente encuesta que hemos elaborado a no propietarios de vehículo eléctrico españoles, nos hemos encontrado con que el 80% de ellos no conoce las ventajas económicas que supone un VE. La gran mayoría de conductores no sabe de manera precisa y fiable el coste real de estos modelos, ni el ahorro que supone respecto a los vehículos de combustión, por lo que el desconocimiento acerca del coste de recarga y mantenimiento general de estos vehículos es la principal barrera que se encuentran los usuarios. Creemos que el retorno a los precios asequibles de la luz que estamos viviendo actualmente, unido a la transición energética y a la existencia de soluciones como Smart Charging ,servicio pionero de carga inteligente de Chippio, la penetración del VE y conocimiento del mercado por parte de los españoles aumentará a corto plazo.

¿Qué se necesita para ser de Chippio y por qué interesa al consumidor? ¿Qué porcentaje de ahorro existe a la hora de escoger un tramo horario barato a no hacerlo?

Chippio es una compañía de luz española que ofrece luz y potencia a precio de mercado. Para ser usuario, solo necesitas darte de alta con nosotros en unos minutos desde nuestra web o app. Nuestro único beneficio es una cuota mensual de 3,90€ más IVA, el resto es a precio de mercado. Creemos que funcionar con esta única cuota fija establece una relación muy sincera con nuestros clientes: no cobramos más si consumen más luz. Siempre ganamos lo mismo. Por eso, nuestro único objetivo es permitirles controlar su factura de la luz para que ahorren, dado que tampoco tenemos ninguna permanencia. Este nivel de controles posible gracias a nuestra app, incluida dentro de nuestro servicio, que les permite ahorrar y racionalizar su consumo.

Chippio es una opción interesante para cualquier tipo de cliente, ya que a través de nuestra app ofrecemos información real sobre su consumo, cuánto llevan gastado y precios de la luz en tiempo real, todo ello de manera sencilla e intuitiva. Esto empodera a los hogares para conocer su consumo e intentar racionalizarlo, logrando un paradigma energético más sostenible y transparente. Además, con esta única tarifa es posible acceder al servicio Smart Charging, que permite automatizar de manera inteligente la carga de vehículo eléctrico en cargadores privados. Utilizando la app de Chippio, los clientes pueden aprovechar las horas de luz más baratas y así ahorrar hasta un 50% en cada carga y tener el coche listo a la hora que lo necesitemos.

El formato app es cómodo para los usuarios, ¿qué ventajas aporta a la hora de recargar nuestro vehículo?

En Chippio ofrecemos servicios 100% digitales a través de nuestra app, elemento en torno al que gira nuestra actividad. El servicio Smart Charging permite programar el porcentaje de carga y hora a la que queremos tener listo nuestro VE. La app conoce los precios de luz por hora con antelación, y programa la carga para alcanzar el objetivo comprometido usando las horas más baratas. El usuario solo necesita vincular la app de Chippio a su vehículo para poder disfrutar de Smart Charging, y no tendrá que preocuparse por cargar manualmente su vehículo en las horas más baratas. No necesita ningún hardware adicional ni tampoco conlleva coste extra; está incluido en nuestra cuota mensual.