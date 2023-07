5 cosas que evito hacer con mi móvil en verano

Cuando llega el verano nuestro dispositivo móvil puede ser partícipe de gran cantidad de actividades, pero en mi caso particular, he aprendido a dejarlo apartado en algunas de ellas. En este artículo te voy a mostrar cuáles son todas aquellas cosas que no hago con mi teléfono móvil en esta estación. O, al menos, las evito al máximo para reducir posibles daños.

Lo que no hago con el móvil en verano

Llevarlo a la playa

Sí, la playa tiene todos los elementos para que un teléfono móvil sufra más de la cuenta. Calor muy elevado, agua salada y cremas solares que terminan de una manera u otra en nuestro dispositivo. La playa es el lugar perfecto para que tu teléfono se dañe, ya sea por un golpe de calor, o por qué se te moje.

Bien es cierto que los dispositivos móviles cuentan con alto grado de protección contra el agua, pero si esta es salada se está añadiendo un plus en cuanto a capacidad de corrosión. Por eso, la hora y media o dos horas que voy a estar en la playa, dejo el teléfono en casa. Siempre tienes además la alternativa de utilizar el teléfono muy básico sin internet para no estar sin comunicación.

Tampoco para correr

Cuando comencé a correr hace ya más de una década, siempre llevaba el teléfono encima. Eran otros tiempos, los relojes, inteligentes o las pulseras de actividad todavía no habían hecho su aparición. Ahora, prefiero dejar el teléfono en casa cuando se trata de abordar unos kilómetros a buen ritmo. En primer lugar, porque se trata de un dispositivo que pesa y que me resulta incómodo, nunca me terminé de acostumbrar a las fundas para llevar el teléfono en el brazo. Por otro lado, más de una vez he acabado en el suelo por cualquier tropezón. Además, teniendo la ventaja de disponer de un reloj inteligente para monitorizar mi actividad, ya no tiene sentido el uso del teléfono.

Dejarlo encendido de noche

Una de las costumbres que mejor disipa la mente y que ayuda a descansar sin preocupación. El verano es época para estar mucho más relajado, y me he acostumbrado a apagar el teléfono por la noche, ya que no tiene mucho sentido que lo deje encendido. Aunque vivo solo, estoy siempre localizable por otros medios y me había dado cuenta de que dejarlo de noche encendido siempre me dejaba a mano la tentación de cogerlo en cualquier desvelo Hazme caso, deja que tu teléfono descanse en la calurosa noche de verano.

Tenerlo cerca del agua

Tal y como hemos comentado en el primer punto, los teléfonos móviles actuales cuentan con buena protección contra el agua, pero en este caso siempre es mejor prevenir. Si me invitan a una piscina o a practicar canoa en un pantano, ya sé que el teléfono ni por asomo va a estar cerca del líquido elemento. También evito tener el teléfono en mi mesa de trabajo o mientras como, sobre todo si tengo alguna bebida encima al lado.

Cargarlo con funda

El verano es el momento de quitarse capas de ropa para evitar un golpe de calor, y tu teléfono agradecerá que lo cargues sin funda. Puede parecer engorroso o incluso una electricidad, pero tiene mucho sentido. Los dispositivos móviles se calientan mientras están conectados, y en un ambiente caluroso van a sufrir mucho. No pierdes nada por quitar la funda cuando vas a conectar el cable, vas a ganar en eficiencia y evitarás una alerta por alta temperatura.

Todos estos consejos para que tu móvil lleve mucho mejor el verano son sencillos de poner en marcha, y pueden ayudar a que tu dispositivo se mantenga en mejores condiciones.