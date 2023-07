Empleos tecnológicos y mujeres: una visión al futuro

«El escenario actual puede ampliar la brecha de manera definitiva, o ser la oportunidad perfecta para que las mujeres consigamos la plena igualdad social, política y económica». Hemos hablado con Laura L. Garijo, directora de comunicación de Qualentum sobre los empleos en tecnología liderados por mujeres y las perspectivas de futuro.

¿Estamos viviendo una revolución por parte del sector femenino en el universo tecnológico?

Estamos viviendo un momento crítico. El escenario actual puede ampliar la brecha de manera definitiva, o ser la oportunidad perfecta para que las mujeres consigamos la plena igualdad social, política y económica. Entre obstáculo o motor, yo elijo motor, pero necesitamos la involucración de todos los agentes, desde la empresa privada hasta la administración pública. Actualmente, la brecha de género en la industria digital es un hecho. Los estereotipos de las carreras STEM han provocado mucho daño durante demasiado tiempo, y lejos de ideologías, a mí me gusta que hablen los datos.

En este sentido, por ejemplo la UNESCO nos dice que los hombres tienen cuatro veces más de probabilidades que las mujeres de tener conocimientos avanzados en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). O que en el conjunto de países que integran el G20, apenas el 7% de quienes presentan patentes relacionadas con las TIC son mujeres.

También sabemos que las responsables de reclutamiento de Silicon Valley estiman que las candidaturas a puestos técnicos en inteligencia artificial (IA) y Data Science cuentan con un porcentaje de mujeres…¡inferior al 1%! Y todo esto conforma parte de una realidad que no conviene obviar. ¿Cifras que invitan al optimismo? Pues también las hay y me encantan:

El informe «Mujeres e Innovación 2022» elaborado el Ministerio de Ciencia e Innovación, reflejó, entre otras cuestiones, que un 47% de las profesionales españolas del sector TIC ha visto mejorar los niveles de igualdad de género en su compañía en los últimos dos años, y otro 62% cree que sus habilidades y experiencia fueron valoradas por encima de cuestiones de género durante el proceso de reclutamiento.

Deloitte, por su parte, asegura que la participación de las mujeres en las grandes tecnológicas representa ya casi un 33% de la fuerza laboral de ese sector, lo que supone un crecimiento de 2 puntos con respecto a 2019. Y si nos vamos a un panorama internacional, el número de mujeres en las 8 empresas tecnológicas más destacadas (Amazon, Meta, Apple, Microsoft…) ha crecido un 238 % más rápido que el de hombres.

Finalmente, es imprescindible señalar la lenta pero efectiva conquista de los puestos ejecutivos del sector a manos de las mujeres. Safra Catz (Oracle), Ginni Rometty, (ex IBM), Susan Wojcicki (YouTube), Meg Whitman (Hewlett-Packard) o Linda Yaccarino, la recién nombrada CEO de Twitter, son directoras ejecutivas que pueden convertirse en las grandes referentes para las niñas y adolescentes de hoy, y que en otras épocas no tuvimos ni por asomo.

Este proceso de cambio, ¿está teniendo correlación en aquellos países donde la tecnología no es dominante? Es decir, ¿es un proceso global o solo acotado a algunas zonas?

Lo cierto es que se manejan muy pocos datos del papel de la mujer en la tecnología en territorios subdesarrollados, porque solo 4 de cada 10 países elaboran periódicamente estadísticas desglosadas por sexo sobre las TIC, pero parece evidente que las velocidades del cambio son completamente distintas a las de occidente. No hay que perder de vista que, según la ONU, casi la mitad de los habitantes del planeta ni tan siquiera tiene acceso a internet. En África por ejemplo, solo viven conectados el 43% de sus habitantes, frente al 88% de los europeos y el 93% de los norteamericanos.

Y si a esa base le sumamos que 2400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas, y que 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía… lamentablemente las cuentas no son nada favorables. Sin embargo, también me gustaría destacar que hay movimientos muy interesantes en distintos rincones del mundo que luchan por modificar esta realidad, e impulsan las comunidades de mujeres en la tecnología, como R-Ladies Global, Women in tech, Inspiring Girls International o I am the code.

En mi opinión, la involucración de la mujer es un tema capital que debería abrir agendas en todas las esferas: somos el 50% del planeta, aunque no lo haya parecido nunca.

Si una joven se decidiese a elegir unos estudios de tipo técnico, ¿cuáles son aquellos que tienen mayores posibilidades de empleabilidad a corto o medio plazo?

Decía antes que entre obstáculo o motor, yo elijo la transformación digital como motor para la igualdad. Y lo elijo así porque esta revolución tiene el potencial de crear millones de puestos de trabajo para todos. O dicho de otra manera, es un sector que va a proporcionar grandes oportunidades a las mujeres, como acceso a una gran cantidad de puestos vacantes, a condiciones laborales más ventajosas y a salarios superiores al resto.

En cuanto a estudios concretos, el territorio de la ciberseguridad tiene un presente y un futuro espectacular, como también lo tienen todo lo que tenga que ver con la Inteligencia Artificial, la Data y la tecnología en la nube. Importantísimos también los perfiles de programación, que son los más solicitados del momento. Por ejemplo, nosotros en Qualentum proporcionamos a mujeres recién salidas de una FP tech, una capa de especialización extra. Puede ser en DevOps, Administradores de Sistemas, Cloud, Front y Back End, etc…. … y la realidad es que después las empresas se las rifan. No me puede provocar mayor satisfacción.