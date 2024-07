No descansan ni en verano, bloquea y reporta esto en WhatsApp

Es verano, el sol brilla, la playa te espera, y justo cuando estás a punto de disfrutar de un merecido descanso, tu teléfono suena. «Joy Aurora» desde Libia está intentando contactarte en WhatsApp. No es un contacto conocido, es una empresa y, peor aún, parece ser spam. Y ya sabes que esa magnífica oportunidad de trabajo que viene desde el país africano no te va a arruinar un fantástico día de julio. Por eso, en este artículo te enseño a bloquear y reportar mensajes de WhatsApp para que no te vuelvan a molestar. Contra esta gentuza solamente hay una cosa que hacer, ponerse firme y nunca entrar al trapo.

Cómo bloquear y reportar un número de WhatsApp de empresa

El primer paso para recuperar la paz y tranquilidad en tu WhatsApp es identificar esos números indeseados. En este caso, estamos lidiando con el número +218 92-6492481, que corresponde a una supuesta empresa desde Libia. Aquí te enseño, paso a paso, cómo bloquear y reportar estos números.

Identifica el número sospechoso

Abre WhatsApp y busca la conversación con el número sospechoso. Estos números no están guardados en tus contactos y muestran el nombre de la empresa, en este caso «Joy Aurora» manda mensajes de manera masiva, ya sea al azar, o bien, haciendo uso de una base de datos que habrán obtenido por métodos poco recomendables. Haz clic en el nombre o número en la parte superior de la conversación para abrir la información del contacto. Aquí verás más detalles sobre el número, incluyendo su origen y si es una cuenta de empresa.

Inicia el bloqueo y reporte

Dentro de la información del contacto, encontrarás la opción de «Bloquear». Al hacer clic, WhatsApp te ofrecerá dos opciones: «Bloquear» y «Bloquear y reportar». Selecciona la segunda opción para asegurarte de que WhatsApp tome medidas adicionales contra el número reportado. Si haces esto, estarás realizando lo mismo que más usuarios y WhatsApp tomará medidas severas. Por ejemplo, impedirá que ese número pueda volver a ser utilizado en WhatsApp, y que los estafadores deban molestarse en buscar otro.

Selecciona el motivo del bloqueo

WhatsApp te pedirá que selecciones un motivo para el bloqueo. En la mayoría de los casos, «Spam» será la opción más adecuada, pero también puedes elegir «Mensajes ofensivos» o «No me registré» si se acomodan a tu situación.

Confirmación del bloqueo y reporte

Después de seleccionar el motivo, confirma la acción. WhatsApp te notificará que el reporte ha sido enviado y el número ha sido bloqueado. Ya no recibirás más mensajes de este número, y WhatsApp tomará medidas para evitar que esta empresa continúe molestando a otros usuarios.

La paz es posible

Que no te queda duda de que bloquear y reportar números de WhatsApp de empresas que envían mensajes no deseados es una forma eficaz de mantener tlapaz y tranquilidad, especialmente durante el verano. No dejes que estos molestos mensajes interrumpan tu descanso. Sigue estos sencillos pasos y disfruta de un WhatsApp libre de spam. Lo peor de todo no es recibirlo, sino caer en alguna estafa que te pueda amargar las vacaciones.