Cómo crear un punto WiFi en tu móvil Android paso a paso

Crear un punto WiFi en un móvil Android es un proceso muy sencillo que te permitirá tener conexión a Internet en otros dispositivos, siempre que haga falta. Como sabrás, los datos móviles de tu teléfono pueden servirse para navegar por Internet, por ejemplo, en un ordenador o en otro dispositivo que lo precise. Es algo que suelo hacer cuando viajo en tren, porque me resulta más fiable y estable la conexión de mi dispositivo móvil que la que ofrece gratuitamente Renfe. De esta manera, puedo navegar con mi portátil sin limitaciones. Toma nota de cómo se hace paso a paso y de forma sencilla.

Tu punto Wifi en Android

El proceso lo he ejemplificado en un móvil Android, pero como sabes que este sistema operativo presenta diferencias dependiendo de la marca, puede haber alguna ligera variación. Pero los pasos son siempre idénticos, así que descubre cómo crear tu punto WiFi en un móvil Android, sin complicaciones y disfrutar de navegación a Internet allá donde no hay una red WiFi.

Primero, deben localizar el icono de Ajustes de tu teléfono móvil, lo más probable es que lo tengas en la pantalla de inicio. Se caracteriza por ser el icono de una rueda dentada. Pulsa sobre él.

En Ajustes busca, Redes e Internet, que es lo que te va a dar acceso a la creación de este punto para tener WiFi en otros dispositivos.

Ahora encontrarás un apartado similar a este, suele estar rotulado de esta manera. Deberás activarlo para poder continuar con el siguiente paso.

Ahora encontrarás un epígrafe como este que, lo más probable, es que esté desactivado por defecto. Pulsa en el interruptor para poder activarlo. Cada vez están más cerca de crear tu propio espacio WiFi.

El punto que aparece por defecto lleva un nombre que te asigna la marca, pero lo mejor es que pongas el nombre que desees. Como puedes apreciar, la imaginación no es muy fuerte en este caso, aunque bien te recomiendo que elijas un nombre que sea fácil de identificar. Mucho mejor poner tu nombre que la amalgama que venía en este caso del fabricante, bastante más difícil de identificar.

La contraseña también es algo que viene por defecto, y aquí suelen utilizar combinaciones complejas. Mi consejo, es que elijas algo más sencillo, ya que se trata de un tipo de conexión que no vas a usar de manera permanente. Si puedes recordarla de memoria, mucho mejor.

Una vez que lo hayas hecho, tu punto WiFi en tu móvil Android ya está listo para ser utilizado. Esto te permitirá que desde otro dispositivo puedas conectarte mediante una red inalámbrica que has creado y así no quedarte sin conexión. Pero la mejor manera de saber si la creación de este. Ha terminado de manera satisfactoria es comprobándola. Para ello, me he ido al iPhone y he buscado si aparecía una red con mi nombre. Efectivamente, ahí está.

Pulsamos sobre ella e introducimos la contraseña que hemos creado para ese punto WiFi. No se trata de magia, sino de tecnología. Ya tenemos el iPhone conectado a un móvil Android para navegar.

Tal y como te comentaba, empleo este sistema cuando necesito conexión en el ordenador portátil y no tengo una red WiFi a mano o la que hay, no funciona bien o no me inspira confianza. Afortunadamente, los precios de las tarifas de datos móviles son ya bastante asequibles, por lo que merece la pena la creación de un punto WiFi en tu dispositivo móvil para tener la libertad de navegar sin ningún inconveniente.

Ahora es el momento de que lo pongas en práctica y te animes a utilizarlo, aunque recuerda que la calidad de la conexión podría haberse afectada por la cobertura de telefonía en ese lugar en concreto. cuando viajo en tren, generalmente en el trayecto hacia Madrid desde el interior de la provincia de Alicante, hay zonas de Castilla-La Mancha en las que la conexión es pobre. No te preocupes, no es que hayas hecho algo mal, sino que en ese lugar en concreto no hay una buena red de datos móviles y, por tanto, tu conexión WiFi creada con este sistema no va a ser estable. Pero es algo que se arregla con el paso de los kilómetros.