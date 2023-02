Apple ocupa, otro año más, la lista de mejores empresas

Desde hace 25 años, Fortune lleva elaborando una lista de cuáles son las empresas más admiradas por directivos de otras compañías. La tecnológica Apple vuelve a ocupar la primera posición del ranking. Ya son 16 años los que lleva la empresa de Cupertino copando la primera posición de esta prestigiosa lista.

Apple vuelve a ser el espejo en que mirarse

El listado de las 10 primeras empresas de la lista llama a poderosamente la atención al encontrar Amazon en segundo puesto y a Walt Disney en sexto. Tenemos a la farmacéutica Pfizer en octava posición, mientras que la financiera American Express ocupa el décimolugar. Microsoft completa el pódium junto con Apple y Amazon. Todas estas empresas son norteamericanas.

Apple

Amazon

Microsoft

Berkshire Hathaway

JPMorgan Chase

Walt Disney

Costco Wholesale

Pfizer

Alphabet

American Express

Una de las cuestiones que llama poderosamente la atención es la caída de Netflix, qué pasó de ocupar el noveno lugar en el año 2022 para encontrarse actualmente en la posición 29. No, solamente queda lejos del Top Ten, sino que se hunde estrepitosamente. Efectivamente, no corre buenos tiempos para la empresa audiovisual, que se han vuelto visto envuelta en numerosas polémicas a raíz de los cambios producidos en la manera de gestionar las cuentas de los usuarios.

A pesar de que el año 2022 no ha sido especialmente sorpresivo para Apple, con presentaciones de productos que no estaban dando algo excesivamente revolucionario, la compañía tiene un importante peso específico para los directivos. Ya sea por la forma de trabajar, por la política empresarial o por su acertada gestión medioambiental, lo que está claro es que la primera posición de Apple no se trata de ninguna casualidad.

La compañía californiana sigue cosechando numerosos beneficios año tras año, siendo estos de 119.437 millones de dólares en 2022. Apple es una máquina de hacer dinero, y es la compañía más codiciada a la hora de trabajar dentro del sector de la tecnología de consumo.

El listado que ha elaborado Fortune es siempre escudriñado con lupa por parte de analistas, que tienen en el una muestra muy clara de por dónde van las tendencias a la hora de gestionar una empresa.

A falta de lo que Apple vaya presentando a lo largo de este 2022, ya hay bastantes rumores consolidados sobre el iPhone 15, parece que esa primera posición todavía no corre peligro. La compañía dirigida por Tim Cook continúa su senda ascendente dentro de un mercado en el que la supervivencia es bastante complicada.