El truco secreto de WhatsApp para activar el modo espía: lo controlarás todo

WhatsApp es la aplicación más popular del mundo, y por esa razón, le prestamos bastante atención. La simple idea de comunicarnos hace que nos planteemos diversas preguntas. Una de ellas es saber quién nos tiene agregado a WhatsApp en su agenda. Hay diversos sistemas para saberlo, pero este que te indicamos es infalible.

Cómo saber si alguien nos tiene agregado a WhatsApp

Es algo muy habitual, en nuestra agenda tenemos algunos contactos con los que nos comunicábamos anteriormente mediante llamadas o mensajes de texto, y no sabemos si ahora nos tienen agregados a su agenda. Lo más sensato para saberlo sería realizar una llamada de teléfono o enviarle un WhatsApp diciéndole quién eres, pero muchas veces nos puede la timidez o la curiosidad.

El sistema que vamos a indicarte es muy sencillo, solamente tienes que saber qué es una lista de difusión, tal y como te explicamos en este artículo. aquí vas a saber que son y cómo puedes crear una. Pues toma nota para saber, mediante una lista de difusión, si una persona te tiene guardada en su agenda de WhatsApp.

Lo único que debes hacer es una lista de difusión con ese contacto y alguno más que sí que sepas que te tiene agregado. A este último contacto adviértele de que vas a mandarle un mensaje o vas a realizar una prueba con la lista de difusión para que no se extrañe. O bien, manda un mensaje bastante neutro, por ejemplo, un simple «hola» será más que suficiente.Pues bien, manda ese mensaje de lista de difusión a esos dos contactos. Ahora simplemente debes dejar pasar el tiempo, solo un minuto.

Mientras que tu contacto que tienes agendado te va a responder, más tarde más temprano, con el otro te surgirán algunas dudas. Pero aclararlas es muy sencillo, solamente deberás pulsar sobre el mensaje que le has enviado y seleccionar «Info». Si no aparece su nombre, es que no te tiene guardado en la lista de sus contactos. Así de sencillo, no tiene ningún tipo de misterio adicional. Al ser un sistema que utiliza las propias herramientas nativas de WhatsApp, te aseguras que funciona siempre, por lo que podrás haber con total certeza quien te tiene guardado en su agenda telefónica.

WhatsApp es la aplicación más popular del mundo, y cuenta con más de 2000 millones de usuarios activos cada mes.También tiene el honor de ser la aplicación más descargada de la historia y la que ha revolucionado el mundo de las comunicaciones, haciendo que los habituales, hasta entonces, SMS hayan quedado para otro tipo de cuestiones, no menos importantes tampoco.