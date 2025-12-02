Apple Music Replay ’25 celebra tu año musical con más datos, más contexto y una experiencia más personal

Un año más, Replay se convierte en la puerta de entrada perfecta para descubrir cuánto han cambiado nuestros gustos, qué artistas han marcado cada etapa del año y cuáles se han convertido en favoritos indiscutibles. La experiencia se integra directamente en la app de Apple Music, lo que permite acceder a métricas renovadas sobre artistas, álbumes y canciones más escuchadas.

Una experiencia más completa dentro de Apple Music

Replay ’25 guía a cada oyente por su propio recorrido del año. La experiencia destaca tres grandes bloques que reflejan cómo escuchamos música: descubrimiento, lealtad y reencuentros. La plataforma analiza a los artistas nuevos que han captado la atención del usuario, aquellos a los que se ha vuelto una y otra vez y los que reaparecen en la rotación después de un tiempo.

La experiencia también suma nuevas métricas que ayudan a dibujar un panorama más claro de cada perfil musical. Entre ellas aparecen los minutos totales escuchados, el número de artistas descubiertos, la racha más larga con un mismo artista o los géneros favoritos del año. Todo se presenta en un panel visual y accesible desde la pestaña Inicio de Apple Music, donde se muestran tanto los resúmenes anuales como los mensuales.

Estas herramientas buscan ofrecer una visión más granular del impacto real de la música de cada artista, reforzando su presencia en un ecosistema donde los datos se han convertido en una brújula creativa y estratégica.

Replay All Time y Replay mensual: volver atrás nunca fue tan fácil

Apple también permite profundizar en la historia musical personal de cada usuario con Replay All Time, una playlist que reúne las canciones más reproducidas desde el primer día en Apple Music. A ello se suman los resúmenes mensuales, donde es posible ver cómo han cambiado los hábitos cada mes del año. Es un modo de revivir momentos, recordar descubrimientos y entender mejor la relación con la música a lo largo del tiempo.

Una celebración artística: The Replay Gallery

Para acompañar el lanzamiento, Apple Music ha presentado The Replay Gallery en la Miami Art Week. Se trata de una exposición que transforma la experiencia musical del año en obras visuales creadas por artistas internacionales. Angel Otero, Calida Rawles, Devon Turnbull, Gabriel Moses, Henry Taylor, Jeremy Deller, Sara Sadik y Tommy Malekoff participan en esta muestra que reflexiona sobre la conexión entre lo digital y lo humano, invitando a los asistentes a sumergirse en el arte de escuchar y conectar.

Las canciones y artistas que dominaron 2025

Con el cierre del año, Apple Music ha compartido sus listas globales y locales más importantes. La canción que ha marcado 2025 a todos los niveles ha sido “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars. Encabeza las listas de Apple Music, es la pista más identificada en Shazam, la más emitida en radios de todo el mundo y la que más letras leídas acumula.

En el Top Canciones de 2025: Global aparecen otros éxitos del año como “luther” de Kendrick Lamar y SZA, “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars o “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish. España también tiene sus protagonistas: “capaz (merengueton)” de Alleh & Yorghaki y “La Plena (W Sound 05)” de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums son las dos canciones más destacadas del país en 2025.

Las listas de Shazam en España también reflejan la influencia de “Messy” de Lola Young y la presencia constante de Bad Bunny, Beéle y Myke Towers, que dominan el Top Artistas 2025 del país.

A nivel mundial, Kendrick Lamar y SZA han vivido uno de sus mejores años. Sus nuevas canciones, colaboraciones y actuaciones, incluyendo el Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show, les han situado entre los artistas más influyentes de 2025, con múltiples entradas en las listas principales.

Lola Young también ha protagonizado uno de los ascensos más sonados gracias a “Messy”, que ha arrasado tanto en Apple Music como en radios de todo el mundo, cerrando un año clave para su carrera.

La influencia del KPop continúa creciendo con la presencia destacada de “Golden” de Demon Hunters, una de las canciones más potentes del año según las métricas de letras y canto dentro de Apple Music.

Las playlists completas, listas globales y resúmenes del año están disponibles desde hoy en Apple Music para cualquier usuario que quiera revivir su viaje musical del año con Apple Music Replay ’25.