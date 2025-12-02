Apple Music Replay ’25 celebra tu año musical con más datos, más contexto y una experiencia más personal
Un vistazo profundo al año musical de cada usuario gracias a Apple Music Replay ’25
He probado los Energy Sistem CoolPods y así es llevar tu música sin aislarte del mundo
OnePlus 15, el salto de dos generaciones que sacude la gama alta Android
Apple ha estrenado Apple Music Replay ’25, una versión mucho más completa y visual de su tradicional resumen anual, pensada para mostrar cómo ha evolucionado la forma en la que cada usuario escucha música. La compañía acompaña este lanzamiento con sus listas globales y locales de finales de 2025, además de las clasificaciones más destacadas de Shazam.
Temas:
- Apple
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios