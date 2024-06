Apagar el móvil por la noche: ¿qué te impide hacerlo?

Reconozco que me encanta la tecnología, bucear entre gadgets y todo lo que se pueda manipular, por eso me encuentro muchas veces más conectado de lo normal. Eso sí, a la hora de ir a la cama apago el móvil y así se mantiene hasta que pongo el primer pie en el suelo a la mañana siguiente. Por eso, he decidido explorar las ventajas de apagar el teléfono de vez en cuando, ya no te pido por las noches. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que le diste al botón de apagado? ¿No? Ya, lo más probable es que si ha estado apagado alguna vez ha sido porque te quedaste sin batería. ¿Me equivoco?

La necesidad de desconexión

Vivimos en una era donde la hiperconectividad se ha convertido en la norma. Recibimos notificaciones constantes, desde correos electrónicos hasta actualizaciones de redes sociales, y es fácil sentirse obligado a estar siempre disponible. Pero, ¿qué nos impide apagar el móvil por las noches? La respuesta varía, pero muchos temen perderse algo importante, como una llamada urgente. Sin embargo, esta constante conexión tiene un impacto negativo en nuestra salud y bienestar.

Beneficios de apagar el móvil por las noches

Hace ya tiempo que el móvil no se viene conmigo a la cama y no ha pasado nada. Es más, parece como si descansara mejor.

Sin duda, mejor calidad de sueño

Diversos estudios han demostrado que la luz azul emitida por las pantallas de los móviles puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Al apagar el móvil, permitimos que nuestro cuerpo se prepare mejor para el descanso, dando como resultado en un sueño más profundo y reparador.

Reducción del estrés y la ansiedad

El estar continuamente pendiente del móvil aumenta los niveles de estrés y ansiedad. Las notificaciones constantes nos mantienen en un estado de alerta que nos pone en alerta, lo que es agotador. Desconectar el móvil por la noche puede ayudarnos a relajarnos y desconectar mentalmente, reduciendo así el estrés.

Proteger de la privacidad y seguridad

Siguiendo las prácticas recomendadas por la NSA en su documento sobre «Mobile Device Best Practices», apagar el móvil no solo protege nuestra salud general, sino también nuestra seguridad. Mantener el dispositivo apagado durante la noche reduce las oportunidades de que sea vulnerable a los ataques cibernéticos. No es broma, cuanto más tiempo tengamos el dispositivo encendido, este se muestra más vulnerable.

Impacto en la productividad

Apagar el móvil por las noches también tiene un impacto positivo en nuestra productividad. Al despertar, es fácil sentirse agobiado de primeras por la cantidad de notificaciones acumuladas. Empezar el día con la mente despejada, en lugar de pensar en que debemos contestar mensajes y alertas va a mejorar de manera notable nuestra capacidad para concentrarnos y ser productivos.

¿Y cómo desconecto?

Quizás pienses que no puedes hacerlo a la brava o que te va a dar un síncope. No temas, he elaborado un pequeño muestrario de cómo puedes hacer una transición más suave.

Establece horarios de uso

Una forma efectiva de empezar a desconectar es establecer horarios específicos para el uso del móvil. Por ejemplo, podrías decidir apagar el móvil a las 11 de la noche siempre que estés en casa. Este simple hábito va a tener un impacto positivo en nuestra calidad de vida.

Crea una rutina de desconexión

Desarrollar una rutina antes de acostarse que no incluya el uso del móvil siempre es algo que nos beneficia. Leer un libro, meditar, practicar yoga son excelentes alternativas que ayudan a preparar nuestra mente y cuerpo para el sueño.

Utiliza funciones de bienestar digital

La mayoría de los smartphones tienen funciones de bienestar digital que pueden ayudarnos a gestionar nuestro tiempo de pantalla. Estas herramientas son útiles para monitorizar y limitar el uso del móvil, especialmente durante las horas nocturnas.

No temas, da un paso adelante

Estar siempre conectado se ha convertido en la norma, pero es muy negativo para nuestro bienestar. Apagar el móvil de noche mejora nuestra salud mental y física. Así que la próxima vez que te encuentres dudando si apagar el móvil por la noche, recuerda los beneficios que esto puede traer. Desconectar es esencial para mantener un estilo de vida más saludable,