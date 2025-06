La ansiedad por batería baja del móvil es real y tú también la has sentido

¿Alguna vez has sentido un pequeño sobresalto al ver el 9 % en la esquina superior del móvil? Si has tenido el impulso inmediato de buscar un enchufe o un cargador portátil, no estás solo. Esa reacción se ha bautizado como «ansiedad por batería baja» o «nomofobia», el miedo a estar sin el móvil, y cada vez afecta a más personas. La dependencia del smartphone en nuestra vida ha convertido el nivel de batería en un factor que condiciona nuestro estado de ánimo. No importa si estás en casa o en plena calle, ver que te quedas sin batería puede alterar tus planes, tu atención y hasta tu humor.

La conexión constante tiene un precio

Vivimos conectados. Aplicaciones de mensajería, redes sociales, mapas, pagos, citas médicas, correos del trabajo… El móvil se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Y como toda herramienta esencial, genera inseguridad cuando falla o amenaza con apagarse.

Para algunas personas, este miedo a quedarse sin batería genera síntomas reales como inquietud, sudoración, nerviosismo y necesidad urgente de recargar. Aunque pueda parecer exagerado, diversos estudios ya han empezado a analizar esta relación entre la autonomía del móvil y la salud mental.

Un fenómeno reconocido por los expertos

El término battery anxiety ha aparecido en estudios de psicología digital que exploran nuestra dependencia tecnológica. No se trata solo de una sensación pasajera, ya que algunas investigaciones asocian esta ansiedad con trastornos más amplios como la nomofobia o miedo a perderse algo.

Además, según una encuesta de LG realizada en 2016, más del 90 % de los usuarios encuestados afirmaban sentir estrés cuando su móvil estaba por debajo del 20 % de batería. El simple hecho de ver ese icono en rojo podía influir en su comportamiento durante el día.

Evita que la batería dicte tu ánimo

Aunque pueda parecer trivial, combatir esta ansiedad pasa por una mejor gestión del uso del móvil y la energía. Algunas pautas simples pueden ayudarte:

Sal de casa siempre con el móvil al 100 % (perdón, al 80%).

Lleva contigo un cargador portátil o una batería externa.

Usa el modo ahorro o de bajo consumo cuando sepas que vas a estar muchas horas sin enchufe.

Baja el brillo de pantalla.

¿Necesitamos estar tan disponibles?

El miedo a quedarnos sin batería tiene mucho que ver con la sensación de no estar disponibles para otros o para lo que ocurre en el mundo. Pero desconectar también es necesario, así que la ansiedad por batería baja merece una mejor gestión. Establecer límites, programar descansos y, por qué no, dejar que el móvil se apague de vez en cuando, puede ser más saludable de lo que parece. Después de todo, no se trata solo de conservar batería, sino de conservar la calma.