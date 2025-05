La powerbank Baseus PicoGo Qi2 MagSafe: una batería externa con truco que me ha conquistado

Hace tiempo que uso baterías externas, pero pocas veces había tenido la sensación de que una powerbank formara parte natural del ecosistema Apple. He probado la Baseus PicoGo Qi2 MagSafe y reconozco que la tengo como imprescindible en mi mochila, sobre todo por lo bien que resuelve tres cosas: portabilidad, carga inalámbrica eficiente y uso como soporte para el móvil.

Así es la Baseus PicoGo Qi2 MagSafe

Powerbank Baseus PicoGo Qi2 MagSafe – Especificaciones Capacidad 5000 mAh Carga inalámbrica Qi2 (MagSafe compatible) Carga con cable USB-C 20W (entrada y salida) Compatibilidad iPhone con MagSafe / Android con Qi Indicador LED Sí, de 4 niveles Extras Soporte plegable metálico Peso 146 g aprox.

Se pega al iPhone y se queda ahí

Una de las cosas que más me ha gustado es que no necesitas pensar en cables. Gracias al sistema MagSafe, basta con colocarla en la parte trasera del iPhone y empieza a cargar de inmediato. La conexión es firme, nada que ver con otras baterías inalámbricas que parecen no ser estables. Aquí se nota que Baseus ha afinado con Qi2, y eso se agradece. La marca lleva ya un tiempo aportando gadgets interesantes a precios muy atractivos.

Además, el anillo metálico que integra sirve como soporte abatible. Lo abres y puedes ver un vídeo, hacer una videollamada o incluso dejar el móvil en modo stand vertical mientras cargas. Es tan simple como útil.

Diseño bonito, compacto y que no molesta

En mano, esta Baseus PicoGo es realmente agradable. El acabado mate en color blanco -celeste combina genial con cualquier iPhone, y su tamaño es ideal para llevar incluso en el bolsillo del pantalón. No pesa demasiado, y aunque sobresale un poco al llevarla conectada, no resulta incómoda si estás usando el teléfono mientras carga. Otro punto a su avor, los LEDs. Son sutiles, se ven bien al tacto de un botón y te indican cuánta batería le queda al accesorio.

Carga rápida con cable, por si acaso

Aunque su fuerte es la carga inalámbrica, también puedes usarla como batería tradicional mediante USB-C. De hecho, puede ofrecer salida de hasta 20W, lo que es suficiente para cargar un iPhone, un móvil Android o incluso unos auriculares en tiempo razonable. La entrada USB-C también sirve para recargarla, y lo hace en unas 2 horas.

Ideal para salir con ella

Yo la he usado en varias situaciones: sobre la mesa mientras trabajo, en la terraza tomando un café y en un viaje en tren. En todas ha cumplido de sobra. No hace ruido, no se calienta en exceso y mantiene una carga estable. Además, que puedas poner el móvil en vertical con el soporte es comodísimo. No es solo una batería, es un accesorio que da juego.

¿Cuánta carga da?

Con sus 5000 mAh, puedes cargar un iPhone 16 Pro casi una vez entera, o dar un extra del 70% al iPhone 16 Pro Max. No es una batería para varios días, pero sí es perfecta para salir por la tarde o asegurar una jornada larga sin miedo a quedarte seco. Incluso he llegado a dejar el móvil cargando encima del escritorio, con la batería haciendo de base. En situaciones de trabajo híbrido, o simplemente si no quieres depender siempre de enchufes, este es un salvavidas elegante.

Un gadget útil que recomiendo sin dudar

Después de varios días usándola, me atrevo a decir que esta Baseus PicoGo Qi2 MagSafe es una de esas compras “sin drama”. Funciona bien, es bonita, y te soluciona más de lo que parece. Si tienes un iPhone con MagSafe, es casi un accesorio imprescindible. Y si no, puedes aprovechar su carga Qi estándar y su puerto USB-C. Es compatible con fundas que incorporen MagSafe, y su diseño es lo bastante neutro como para no desentonar con tu móvil o estilo.

Dónde comprarla y por qué vale la pena

Puedes encontrarla en la web de la marca a un precio próximo a los 60 euros, asó como en diferentes tiendas online y su precio. Su bajo peso y esa virtud de sacarte del apuro cuando más lo necesitas hacen de este dispositivo un interesante, sobre todo si usas un iPhone.