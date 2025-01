Estos auriculares de diadema Baseus Bowie H1i son económicos, pero suenan muy bien

La marca Baseus se está introduciendo en nuestro país, y lo hace con una gamba de productos diversos, de los destinados automoción hasta los que empleamos como accesorios de sonido. He tenido la oportunidad de probar los auriculares bluetooth Baseus Bowie H1i, y estas han sido mi sensaciones.

Así son los Baseus Bowie H1i

Unos auriculares de diadema que, particularmente tienen un diseño retro que me encanta. La unidad recibida es en un color crema muy agradable, y dentro de la caja nos encontramos con el cable de carga y, además, un cable con clavija de 3,5 mm, por si deseamos conectarlos físicamente a algún productor o algún móvil que tenga entrada jack.

Son unos auriculares de peso ligero, superan por poco los 225 g y están equipados con una batería de 6000 mAh. Pero lo más sorprendente, es que tratándose de un modelo económico incorporan cancelación activa de ruido. La autonomía es de hasta 70 horas con ella activada, y si no la utilizamos, llegará hasta las 100 horas de uso.

La conexión Bluetooth es prácticamente de última generación, ya que es la 5.3, y la latencia se rebaja hasta los 0,038 segundos. Igualmente, es compatible con los códecs LHDC/AAC/SBC. Los controladores son de 40 mm, de esta manera ofrecen un sonido que está bastante definido para este rango de precio.

La experiencia sonora es sorprendente, hablamos de un modelo que actualmente se vende en la página web por 59,99 euros, pero que ofrecen una paleta sonora bastante amplia. Ofrecen una calidad que va más allá del precio que pagas por ellos. Por tanto, ha sido una sorpresa, haberlos podido probar. Igualmente, al ser un modelo de diadema cuyas copas cubren totalmente el oído, la reducción de ruido ambiental es muy alta, mientras que la de tipo activa está bastante bien conseguida. Consigues buena definición y una experiencia inmersiva en cuanto a escucha.

Al hablar de las copas, comentar que el tejido interior es sintético, pero está muy bien conseguido y parece cuero. Además, se usan sobre el pabellón auditivo de una manera muy cómoda, no proporcionan calor ni molestan cuando llevas bastante tiempo escuchando música.

Pero hay más, el rango de frecuencia alcanza hasta los 40 kHZ, siendo el mínimo 20Hz, lo habitual. Los Baseus Bowie H1i disponen, además de micrófonos ENC para que las llamadas sean bastante claras. Es cierto, las pruebas que he podido realizar, no han arrojado ningún tipo de inconveniente a la hora tanto ni de escuchar como que se me escuchase. Para mayor comodidad, y si así lo deseas, cuentas con controles táctiles en el dispositivo, aunque en estos casos suelo emplear los propios del teléfono móvil.

Un detalle muy a tener en cuenta por parte de la marca. Estos auriculares son plegables, y quedan bastante recogidos. Así, ocuparán menos espacio en tu mochila o bolsa.

Los Baseus Bowie H1i son unos auriculares excelentes para su rango de precio, y particularmente, destaco el buen trabajo realizado, tanto en la construcción como en el diseño, por otro lado, una cancelación de ruido activa que sabe estar a la altura.