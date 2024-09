Amazon Music Unlimited vuelve a dar la campanada: 4 meses gratis si eres Prime

El servicio de música de Amazon, denominado Amazon Music, ofrece entretenimiento para todos los clientes que tengan una suscripción de Amazon Prime. Sin embargo, su servicio de pago Amazon Music Unlimited, ofrece una serie de ventajas añadidas. Por ejemplo, escuchar la música, sin conexión, posibilidad de saltos entre canciones ilimitados y, lo mejor de todo, todos tus contenidos se reproducen sin anuncios. Si deseas aprovecharte de una buena promoción, lee muy bien lo que te voy a contar, ya que podrás disponer de Amazon Music Unlimited gratis durante un periodo limitado.

Amazon Music Unlimited 3 meses gratis

Si no tienes una suscripción de Amazon Prime tienes hasta el próximo día 10 de octubre para apuntarte. De esta manera, dispondrás de música hasta el puente de diciembre, sin ningún tipo de interrupción, con la ventaja de escucharla sin anuncios y con la posibilidad de audio espacial y música en alta definición.

Para conseguirlo, simplemente debes pulsar en este enlace. Tendrás que acceder y rellenar tus datos, además de consignar un medio de pago para aprovechar la oferta. Desde ese mismo instante ya dispondrá de todas las ventajas de un servicio de música premium. No tienes que pagar absolutamente nada, pero si una vez finalizado el servicio,deseas continuar, el precio será de 10,99 € mensuales. Se trata de Amazon Music Unlimited como cuenta individual. En cualquier momento puedes cancelar tu suscripción, incluso antes de que pasen los tres meses de prueba, seguirás manteniendo el servicio en su totalidad.

Y un mes más gratis si…

Si el cliente de Amazon Prime, sabrás que el servicio premium de Música no está incluido en la cuota de servicio. Pero puedes aprovechar esta oportunidad si no la has utilizado de forma previa, y obtendrás no tres meses gratis, sino cuatro. Es decir, entrarás en 2025 con la aplicación Amazon Music Unlimited sin tener que pagar absolutamente nada. Una vez transcurrido ese tiempo, puedes continuar con las condiciones anteriormente descritas, pagando 10,99 € mensuales.

Ambas promociones están activas desde el pasado martes, y podrán ser aprovechadas hasta el próximo día 10 de octubre. Se aplica para todos los clientes con residencia en España.

Por tanto, si ya estás pagando el servicio de Amazon Prime, o bien, te interesa descubrir todo lo que ofrece, la promoción de Amazon Music Unlimited es una buena oportunidad para disfrutar de música en alta definición, sin anuncios y con un catálogo de más de 100 millones de obras diferentes.

Amazon es un marketplace con millones de productos a tu disposición. El pasado verano incluyó la posibilidad de pagar tus pedidos con Bizum, una opción muy interesante que ofrece una comodidad muy alta, hacer un servicio muy utilizado por los clientes bancarios de nuestro país.