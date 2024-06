Amazon Prime incluye ahora esta otra ventaja que querrás aprovechar

Los clientes de Amazon Prime en España están de enhorabuena. A partir de ahora, no solo podrán disfrutar de la amplia selección de productos y entretenimiento, grandes ahorros y entregas rápidas y gratuitas, sino que también podrán beneficiarse de entregas gratuitas en sus pedidos de Just Eat a partir de 15 euros. Esta colaboración amplía aún más las ventajas de ser miembro de Amazon Prime, y amplia las posibilidades de la suscripción del gigante de ventas norteamericano.

Amazon Prime te lo pone fácil

Gracias a esta nueva alianza, los miembros de Amazon Prime pueden pedir lo que quieran, cuando quieran, de entre los miles de restaurantes en Just Eat, sin preocuparse por los gastos de entrega. Esta ventaja no solo ahorra dinero, sino que también hace que la experiencia de pedir comida a domicilio sea mucho más simple.

Para comenzar a disfrutar de este beneficio, los clientes Prime solo necesitan registrarse en este enlace. Una vez registrados, podrán acceder a entregas gratuitas ilimitadas en Just Eat sin ningún coste adicional. Así, tanto si prefieres una pizza, sushi, comida india o cualquier otro antojo, podrás recibirlo en tu puerta sin pagar por la entrega.

Ventajas para los restaurantes de Just Eat

Esta colaboración beneficia a los clientes de Amazon Prime, pero también a los restaurantes asociados a Just Eat. Al acceder a una base de consumidores aún mayor, los establecimientos pueden aumentar su visibilidad y atraer a más clientes locales. Según Íñigo Barea, Director General de Just Eat en España, esta alianza «potenciará la comodidad diaria de los usuarios, al tiempo que impulsará la fidelidad y facilitará la accesibilidad de los clientes». Además, permitirá un crecimiento significativo para los restaurantes, ya que podrán abrir sus puertas a la amplia red de clientes de Amazon Prime.

Nuevas oportunidades con el programa Plus

Otro aspecto interesante de esta colaboración es el acceso anticipado a la opción de entrega gratuita Plus, un programa de fidelización de clientes que Just Eat lanzará próximamente. Este programa ofrecerá una gran variedad de ofertas y descuentos exclusivos en restaurantes y comercios asociados. Al vincular sus cuentas de Just Eat y Amazon Prime, los clientes podrán disfrutar de entregas gratuitas ilimitadas y aprovechar estas ofertas especiales, maximizando aún más el valor de su suscripción Prime.

Una suscripción que sigue creciendo

Según Jamil Ghani, Vicepresidente de Amazon Prime, «el valor de la suscripción Prime sigue creciendo con esta colaboración». Esta nueva oferta refuerza el compromiso de Amazon de proporcionar valor añadido a sus clientes, ayudándoles a ahorrar dinero cada día y disfrutando de una experiencia más completa y satisfactoria. Ahora, además del acceso a series, películas, música, y ofertas exclusivas, los miembros Prime pueden disfrutar de sus platos favoritos con entregas gratuitas, haciendo que su suscripción sea más valiosa que nunca.

La colaboración entre Amazon Prime y Just Eat es una buena noticia para los clientes en España. Gracias a las entregas gratuitas en pedidos a partir de 15 euros, una amplia selección de restaurantes y el próximo lanzamiento del programa Plus, esta alianza puede hacer la vida diaria más cómoda, económica y apetitosa. Si eres miembro de Amazon Prime, no pierdas la oportunidad de aprovechar esta nueva ventaja y disfruta de tus comidas favoritas con solo un clic. Buen provecho.